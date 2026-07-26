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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्स

स्पोर्ट्स

मीराबाई चानू की कॉमनवेल्थ गेम्स में 'गोल्डन हैट्रिक', पीएम मोदी से लेकर खेल मंत्री तक ने दी बधाई

Mirabai Chanu Won Gold Medal: भारतीय दिग्गज एथलीट मीराबाई चानू ने एक बार फिर कॉमनवेल्थ गेम्स में इतिहास रच दिया है. उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में देश को पहला गोल्ड मेडल दिलाया है.

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मोहम्मद साबिर

Updated : Jul 26, 2026, 09:47 PM IST

मीराबाई चानू की कॉमनवेल्थ गेम्स में 'गोल्डन हैट्रिक', पीएम मोदी से लेकर खेल मंत्री तक ने दी बधाई

Mirabai Chanu (Photo X)

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भारतीय दिग्गज एथलीट मीराबाई चानू ने एक बार फिर कॉमनवेल्थ गेम्स में इतिहास रच दिया है. उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में देश को पहला गोल्ड मेडल दिलाया है. चानू ने महिला वेटलिफ्टिंग के 48 किग्रा वर्ग गोल्ड अपने नाम किया है. इसके साथ ही उन्होंने गोल्डन हैट्रिक लगा दी है. यानी चीनू ने लगातार तीन कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है. देश का पहला गोल्ड मेडन आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर खेल मंत्री तक सभी ने उन्हें बधाई है.

मीराबाई चानू ने लगाई गोल्डन हैट्रिक

कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में मीराबाई चीनू ने महिला वेटलिफ्टिंग के 48 किग्रा वर्ग में गोल्ड मेडन अपने नाम किया है. इसके साथ चीनू ने लगातार तीन बार कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है. इससे पहले 2018 गोल्ड कोस्ट, 2022 बर्मिंघम और 2026 ग्लासगो में गोल्ड मेडल अपने नाम किए. इसके साथ ही उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत को पहला गोल्ड मेडन भी दिला दिया है और वर्ल्ड रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है. 

नाइजीरिया की सिल्वर मेडलिस्ट रूथ असुकुओ न्योंग कुल 168 किग्रा वजन (75 स्नैच और 93 क्लीन एंड जर्क) उठाकर दूसरे स्थान पर रहीं, जो मीराबाई के विजयी प्रदर्शन से पूरे 22 किग्रा कम था. मलेशिया की आइरीन हेनरी ने कुल 167 किग्रा (77 स्नैच और 90 क्लीन एंड जर्क) ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया.

पीएम मोदी से लेकर खेल मंत्री तक सभी ने दी बधाई

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर लिखा, "भारतीय वेटलिफ्टिंग में एक और शानदार अध्याय. प्रतिभावान मीराबाई चानू ने एक बार फिर कॉमनवेल्थ गेम्स में 48 किग्रा कैटेगरी में शानदार परफॉर्मेंस देकर स्वर्ण पदक जीतकर अपनी स्किल्स दिखाईं. लगातार तीन कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण और चौथा कॉमनवेल्थ पदक लेकर, वो हर भारतीय के लिए प्ररेणा बनी हुई हैं. उन्हें बधाई, आगे की कोशिशों के लिए शुभकामनाएं."

उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन ने आधिकारिक एक्स प्लेटफॉर्म पर लिखा, "ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतने पर मीराबाई चानू को बहुत-बहुत बधाई. इतने सालों में भारत के लिए सबसे ऊंचे स्तर पर लगातार पदक जीतने का आपका प्रदर्शन आपके जबरदस्त समर्पण, हिम्मत और बेहतरीन काम करने की आपकी कोशिश को दिखाता है. इतने सालों में आपकी शानदार कामयाबियों ने पूरे देश को गर्व महसूस कराया है. आने वाले सालों में आपको और भी बहुत सारी तारीफें और लगातार कामयाबी की दुआ करता हूं."

केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने लिखा, "स्वर्ण पदक की हैट्रिक. ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने पर मीराबाई चानू को बधाई. आपका अटूट समर्पण, शानदार निरंतरता और असाधारण ताकत भारत को वैश्विक मंच पर गर्व कराती रहेगी."

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने एक्स पर लिखा, "एक चैंपियन. एक ट्रेलब्लेजर. भारत की ताकत का प्रतीक. ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में महिलाओं के 48 किग्रा वेटलिफ्टिंग इवेंट में स्वर्ण पदक जीतने पर मीराबाई चानू को हार्दिक बधाई."

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