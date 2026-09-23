FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
CEC ज्ञानेश कुमार और SIR को लेकर क्यों मचा है संग्राम? जानें चुनाव आयोग के भीतर कैसे लिए जाते हैं फैसले | Explained

CEC ज्ञानेश कुमार और SIR को लेकर क्यों मचा है संग्राम? जानें चुनाव आयोग के भीतर कैसे लिए जाते हैं फैसले | Explained

4 गोल्ड समेत 10 मेडल अपने नाम कर चुकी हैं मीराबाई चानू, एशियन गेम्स 2026 समेत इन टूर्नामेंट में जीता पदक

4 गोल्ड समेत 10 मेडल अपने नाम कर चुकी हैं मीराबाई चानू, एशियन गेम्स 2026 समेत इन टूर्नामेंट में जीता पदक

1000 KM रेंज, 50 Kg हथियार के साथ 8 घंटे तक उड़ने की क्षमता, नोएडा की कंपनी ने बनाया पहला स्वदेशी लॉन्ग रेंज 'KAL' ड्रोन

1000 KM रेंज, 50 Kg हथियार के साथ 8 घंटे तक उड़ने की क्षमता, नोएडा की कंपनी ने बनाया पहला स्वदेशी लॉन्ग रेंज 'KAL' ड्रोन

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
IND vs WI ODI में सबसे ज्यादा शतक बनाने वाले महान बल्लेबाज, देखें लिस्ट में टॉप पर किस खिलाड़ी का नाम

IND vs WI ODI में सबसे ज्यादा शतक बनाने वाले महान बल्लेबाज, देखें लिस्ट में टॉप पर किस खिलाड़ी का नाम

IND vs WI ODI में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, वॉल्श का रिकॉर्ड तोड़ने से एक कदम दूर जडेजा

IND vs WI ODI में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, वॉल्श का रिकॉर्ड तोड़ने से एक कदम दूर जडेजा

IND vs WI ODI में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, एक ने बनाए 2000 से ज्यादा रन

IND vs WI ODI में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, एक ने बनाए 2000 से ज्यादा रन

हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्स

स्पोर्ट्स

4 गोल्ड समेत 10 मेडल अपने नाम कर चुकी हैं मीराबाई चानू, एशियन गेम्स 2026 समेत इन टूर्नामेंट में जीता पदक

Mirabai Chanu All Medals: एशियन गेम्स 2026 में मीराबाई भले ही गोल्ड मेडल से चूक गईं, लेकिन उन्होंने सिल्वर जीतकर 28 साल का सूखा खत्म कर दिया है. 49 kg वेट कैटेगरी में मीराबाई ने 198 किलोग्राम वजन उठाया और दूसरा स्थान हासिल किया.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Sep 23, 2026, 06:01 PM IST

4 गोल्ड समेत 10 मेडल अपने नाम कर चुकी हैं मीराबाई चानू, एशियन गेम्स 2026 समेत इन टूर्नामेंट में जीता पदक

Mirabai Chanu (Photo X)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

मीराबाई चानू पिछले एक दशक से वेटलिफ्टिंग में भारत को मेडल दिला रही हैं. उन्होंने पिछले कई टूर्नामेंट में लगातार दमदार प्रदर्शन किया है, जो हमे एशियन गेम्स 2026 में भी देखने को मिला. मीराबाई भले ही गोल्ड मेडल से चूक गईं, लेकिन उन्होंने 28 साल का सूखा खत्म कर दिया है. 49 kg वेट कैटेगरी में मीराबाई ने 198 किलोग्राम वजन उठाया और दूसरा स्थान हासिल किया. मीराबाई के लिए ये मेडल काफी अहम है, क्योंकि उन्होंने पहली बार एशियाई खेलों में पदक अपने नाम किया है. मीराबाई ने अपने करियर में 4 गोल्ड समेत 10 मेडल अपन नाम किया है. आइए जानते हैं कि उन्होंने कब और किस टूर्नामेंट पदक अपने नाम किया है.

एशियन गेम्स का पहला मेडल जीतीं मीराबाई चानू

एशियन गेम्स में मीराबाई चानू ने अब तक तीन बार हिस्सा लिया है. साल 2014 एशियन गेम्स में मीराबाई ने डेब्यू किया था. 19 साल की उम्र में मीराबाई 9वें स्थान पर रही थीं. उसके बाद साल 2018 एशियन गेम्स में मीराबाई गंभीर पीठ की चोट की वजह से नहीं खेल पाई थीं. इसके अलावा, साल 2023 एशियन गेम्स में मीराबाई मेडल जीतने के करीब थीं, लेकिन क्लीन एंड जर्क में 117 किलोग्राम वजन उठाने की वजह से उनकी जांघ में चोट आई और वो गिर गई थीं, जिसकी वजह से वो चौथे स्थान पर रही. लेकिन अब साल 2026 एशियन गेम्स में मीराबाई ने दमदार प्रदर्शन किया है और दूसरा स्थान हासिल किया है. इसके साथ ही एशियाई खेलों में अपना पहला मेडल भी जीत लिया है. 

मीराबाई ने 28 साल का सूखा भी खत्म किया 

भारत ने एशियन गेम्स 2026 में करीब 28 साल बाद वेटलिफ्टिंग में मेडल जीता है. इससे पहले साल 1998 में कर्णम मल्लेश्वरी ने वेटलिफ्टिंग में सिल्वर पदक जीता था. हालांकि, अब 28 साल बाद मीराबाई चानू ने ये कारनामा किया है. भारत को मीराबाई मेडल की उम्मीद थी और एथलीट भी उम्मीदों पर खरी उतरीं. हालांकि, वो गोल्ड मेडल के बिल्कुल करीब थी, लेकिन उत्तर कोरिया की वेटलिफ्टर री सोंग गुम ने उन्हें हरा दिया. री सोंग गुम ने 215 किलोग्राम वजन उठाया, जबकि मीराबाई 198 किलोग्राम वजन उठा सकीं. 

Mirabai Chanu

कब और किस टूर्नामेंट में मीराबाई ने जीता मेडल?

मीराबाई चानू ने कई बड़े टूर्नामेंट में भारत का प्रतिनिधित्व किया है. उन्होंने ओलंपिक से लेकर कॉमनवेल्थ गेम्स से वर्ल्ड चैंपियनशिप तक टूर्नामेंट खेलें और मेडल जीते हैं. उन्होंने साल कॉमनवेल्थ गेम्स 2014 में सिल्वर मेडल जीता था. फिर वर्ल्ड चैंपियनशिप 2017 में गोल्ड मेडल अपने नाम किया. कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में गोल्ड, एशियन चैंपियनशिप 2020 में ब्रांज,  ओलंपिक 2020-21 सिल्वर, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 गोल्ड, वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 सिल्वर, वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 सिल्वर, कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 गोल्ड और एशियन गेम्स 2026 में सिल्वर मेडल अपने नाम किया. 

मीराबाई ने लगाई थी गोल्ड मेडल की हैट्रिक

मीराबाई चानू अपने करियर में गोल्ड मेडल जीतने के मामले में हैट्रिक भी लगा चुकी हैं. उन्होंने मुख्य टूर्नामेंट में कुल 4 गोल्ड जीते हैं, जिसमें से लगातार तीन गोल्ड आए हैं. दरअसल, मीराबाई ने लगातार तीन कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल अपने नाम किया था. उन्होंने कॉमनमेल्थ गेम्स 2018, कॉमनमेल्थ गेम्स 2022 और कॉमनमेल्थ गेम्स 2026 लगातार तीन बार गोल्ड जीता है.

क्या है मीरबाई चानू के पर्सनल बेस्ट स्कोर?

मीराबाई चानू ने वेटलिफ्टिंग में वजन उठाकर दुनिया को कई बार हैरान किया है. उन्होंने एशियाई चैंपियनशिप 2021 में 205 किलोग्राम वजन उठाया था, जो उनका पर्सनल बेस्ट स्कोर है. इसके अलावा, उन्होंने ओलंपिक 2020 में 202 किलोग्राम वजन उठाया था. वहीं, ओलंपिक 2024 में 199 और एशियन गेम्स 2026 में 198 किलोग्राम का वजन उठाया है. 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
IND vs WI ODI में सबसे ज्यादा शतक बनाने वाले महान बल्लेबाज, देखें लिस्ट में टॉप पर किस खिलाड़ी का नाम
IND vs WI ODI में सबसे ज्यादा शतक बनाने वाले महान बल्लेबाज, देखें लिस्ट में टॉप पर किस खिलाड़ी का नाम
IND vs WI ODI में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, वॉल्श का रिकॉर्ड तोड़ने से एक कदम दूर जडेजा
IND vs WI ODI में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, वॉल्श का रिकॉर्ड तोड़ने से एक कदम दूर जडेजा
IND vs WI ODI में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, एक ने बनाए 2000 से ज्यादा रन
IND vs WI ODI में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, एक ने बनाए 2000 से ज्यादा रन
T20I में सबसे ज्यादा बार 100 या उससे ज्यादा रन से जीतने वाली टीमें, लिस्ट में भारतीय टीम का दबदबा
T20I में सबसे ज्यादा बार 100 या उससे ज्यादा रन से जीतने वाली टीमें, लिस्ट में भारतीय टीम का दबदबा
तीन मैचों की टी20 सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, अभिषेक शर्मा ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड
तीन मैचों की टी20 सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, अभिषेक शर्मा ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement