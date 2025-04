लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस के बीच आईपीएल 2025 का 16वां मुकाबला खेला जाना है. लेकिन इस मैच से पहले मुंबई इंडियंस के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है. दरअसल, तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है. आईपीएल 2025 में अब तक एमआई को बुमराह की कमी खली है. ऐसे में उनके आने से टीम और भी ज्यादा मजबूत हो गई है. बुमराह काफी समय से रिहैब कर रहे हैं और अब वो वापसी के लिए भी तैयार हो रहे हैं. आइए जानते हैं कि वो कब वापसी कर रहे हैं.

ईएसपीएनक्रिकइंफो की रिपोर्ट के अनुसार, दिग्गज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह जल्द ही गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे. बुमराह ने पिछले हफ्ते में आखिरी फिटनेस टेस्ट पास करने के बेहद करीब है. हालांकि मेडिकल टीम की मंजूरी मिलने के बाद ही बुमराह एमआई के लिए खेल सकते हैं. हालांकि अगले हफ्ते वो एमआई के खेमे में जुड़ सकते हैं. हालांकि बुमराह अब दो मैच मिस कर सकते हैं. एलएसजी के खिलाफ और आरसीबी के खिलाफ बुमराह मुकाबला मिस कर सकते हैं.

