PBKS के खिलाफ मैच से बाहर रोहित शर्मा? MI कप्तान हार्दिक पांड्या की बढ़ी टेंशन

रोहित शर्मा 12 अप्रैल को RCB के साथ हुए मैच में हैमस्ट्रिंग में खिंचाव की वजह से रिटायर्ड हर्ट हो गए थे. आशंका जताई जा रही है कि वो 16 अप्रैल को पंजाब के साथ होने वाले मैच में नहीं खेलेंगे.

IPL 2026 में अब तक खेले में से तीन मैच हर मुंबई इंडियंस हार चुकी है. पहले ही खराब प्रदर्शन से जूझ रही MI की मुसीबत अभी और बढ़ सकती है. 12 अप्रैल को RCB के साथ हुए मैच में रोहित शर्मा हैमस्ट्रिंग में खिंचाव की वजह से रिटायर्ड हर्ट हो गए थे. अब खबर है कि वो 16 अप्रैल को पंजाब किंग्स के खिलाफ होने वाले मैच से बाहर रह सकते हैं.

प्रैक्टिस मैच में नहीं शामिल हुए रोहित शर्मा

IANS की रिपोर्ट के मुताबिक, इंजरी की वजह से रोहित शर्मा ने हालिया प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा नहीं लिया. इसी वजह से कयास लग रहे हैं कि शायद वह पंजाब किंग्स के खिलाफ होने वाले मैच में नहीं खेलेंगे. रिपोर्ट के मुताबिक, रोहित शर्मा को गंभीर इंजरी नहीं हुई है, इसलिए वह लंबे समय तक मैदान से बाहर नहीं रहेंगे. हालांकि, अगला मैच वो स्किप कर सकते हैं.

रोहित नहीं खेले तो क्या होगा?

रोहित अगर पंजाब के खिलाफ नहीं खेलते हैं, तो कप्तान हार्दिक पांड्या मुसीबत बढ़ सकती है. रोहित ने रयान रिकल्टन के साथ एमआई को अच्छी शुरुआत दिलाई है. अगर वह अगला मैच नहीं खेलते तो ओपनिंग कॉम्बिनेशन प्रभावित होगा. उनकी जगह अनुभवी क्विंटन डिकॉक को टीम खिला सकती है, लेकिन फिर किसी विदेशी गेंदबाज या ऑलराउंडर को बाहर रखना पड़ सकता है. ऐसे में रोहित का बाहर रहना टीम के संतुलन को प्रभावित करेगा.

IPL 2026 में कैसी रही है रोहित की परफॉर्मेंस

रोहित शर्मा ने IPL 2026 की आक्रामक शुरुआत की. पहले मैच में उन्होंने KKR के खिलाफ तूफानी अर्धशतक लगाकर किया था. वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए इस मैच में रोहित ने 38 गेंदों पर 78 रनों की पारी खेली थी. इस पारी में उन्होंने 6 छक्के और 6 चौके लगाए थे. इसके बाद दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 26 गेंदों पर 35 और राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 6 गेंदों पर 5 रन बनाए थे. आरसीबी के खिलाफ जब वे 13 गेंदों पर 19 रन बनाकर खेल रहे थे, उसी समय उन्हें इंजरी हुई और उन्हें मैदान से बाहर जाना पड़ा था. पिछले एक साल में अपनी फिटनेस में जबरदस्त बदलाव लाने वाले रोहित के जल्द पूरी तरह फिट होने का इंतजार एमआई फैंस को है.

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