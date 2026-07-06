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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्स

स्पोर्ट्स

फीफा वर्ल्ड कप 2026 से बाहर हुई मेक्सिको, कोच जेवियर एगुइरे ने फैंस से मांगी माफी

Javier Aguirre Apologizes to Fans: मेक्सिको टीम ने 1986 से पहले क्वार्टर फाइनल खेला और उसके बाद से वर्ल्ड कप क्वार्टर फाइनल नहीं खेला है. ऐसे में मेक्सिको फुटबॉल टीम के हेड कोच जेवियर एगुइरे ने फैंस से माफी मांगी है.

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मोहम्मद साबिर

Updated : Jul 06, 2026, 07:14 PM IST

फीफा वर्ल्ड कप 2026 से बाहर हुई मेक्सिको, कोच जेवियर एगुइरे ने फैंस से मांगी माफी

Javier Aguirre (PHOTO IANS)

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फीफा वर्ल्ड कप 2026 के राउंड ऑफ 16 में मेक्सिको को इंग्लैंड के हाथों 2-3 से हार का सामना करना पड़ा था. इस हार के साथ मेक्सिको का वर्ल्ड कप का सफर भी खत्म हो गया है. हालांकि, मेक्सिको का क्वार्टर फाइनल में पहुंचने का सपना टूट गया है. टीम ने 1986 से पहले क्वार्टर फाइनल खेला और उसके बाद से वर्ल्ड कप क्वार्टर फाइनल नहीं खेला है. ऐसे में मेक्सिको फुटबॉल टीम के हेड कोच जेवियर एगुइरे ने फैंस से माफी मांगी है. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है. 

मेक्सिको कोच ने फैंस से मांगी माफी

'सिन्हुआ' के अनुसार, मेक्सिको के कोच जेवियर एगुइरे ने कहा, "हम फैंस को खुशी और आनंद की एक और रात नहीं दे पाए. मैं उन फैंस का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जो इस स्टेडियम, दूसरे स्टेडियमों और फैन फेस्टिवल में आए थे. मैं फैंस से बस यही कह सकता हूं कि मुझे अफसोस है. हमने मैदान पर अपना सब कुछ झोंक दिया था."

FIFA 2026

एगुइरे ने आगे कहा, "इंग्लैंड को हराने के लिए आपको एकदम सही मैच खेलना होगा. हमने दो गोल खाए, वापसी के लिए संघर्ष किया और हमारा हौसला भी शानदार था, लेकिन तीसरे गोल ने हमारी उम्मीदें खत्म कर दीं. वो बहुत अच्छा डिफेंस करते हैं और उनकी टीम बहुत मजबूत है. आज रात हमने तीन गलतियां कीं और उसकी कीमत चुकानी पड़ी. उन्हें चार या पांच मौके मिले और हमें सात या आठ, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है. उन्होंने हमसे कम गलतियां कीं."

जीत के साथ विदा लेना चाहता था- एगुइरे

एगुइरे ने कहा, "मैं जीत के साथ विदा लेना चाहता था, लेकिन ये बहुत दुखद है. मेरे पास कहने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है और मैं कोई बहाना नहीं बनाऊंगा. हार तो हार होती है. हमने इंग्लैंड से कुछ ज्यादा गलतियां कीं और इसी वजह से हमें हार का सामना करना पड़ा."

मेक्सिको ने अपने पिछले चार मुकाबलों में कोई गोल नहीं खाया था, जिसको लेकर उन्होंने "उन 26 खिलाड़ियों ने मुझे बहुत खुश किया. उन्हें गर्व के साथ सिर ऊंचा रखना चाहिए. अगर किसी की आलोचना करनी है, तो हेड कोच की करें. उन्होंने मैदान पर अपना सब कुछ झोंक दिया."

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