वर्ल्ड कप के दौरान ऑस्ट्रेलियाई खेमे में पड़ी दरार? 'लाइट शो' को लेकर मैक्सवेल-वॉर्नर के बीच छिड़ी बहस

डीएनए हिंदी: आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023 में ऑस्ट्रेलिया ने बीती रात 25 अक्टूबर को नीदरलैंड्स को 309 रनों से मात दी है. ये वर्ल्ड कप इतिहास की रनों के अंतर से सबसे बड़ी जीत है. इस मैच में डेविड वॉर्नर और ग्लेन मैक्सवेल ने शानदार शतकीय पारी खेली. जबकि मैक्सवेल ने वर्ल्ड कप इतिहास का सबसे तेज 40 गेंदों में शतक भी जड़ दिया है. वहीं मैच के बाद मैक्सवेल और वॉर्नर के बीच बहस छिड़ गई. दोनों ही खिलाड़ी एक दूसरे के सामने आ गए हैं. चलिए जानते हैं कि आखिर पूरा माजरा क्या है.

मैच के दौरान लाइट शो को लेकर बोले ग्लेन मैक्सवेल

नीदरलैंड्स के खिलाफ वर्ल्ड कप में 40 गेंदों में तुफानी शतकीय पारी के बाद मैक्सवेल ने दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में हुई लाइट शो को लेकर कहा कि यह लाइट शो एक भयानक है. इससे आंखों को दिक्कत पहुंचती है और ये बतौर क्रिकेटर बिल्कुल सही नहीं है. हालांकि फैंस के लिए यह बहुत अच्छा है, लेकिन प्लेयर्स के लिए काफी खतरनाक है. दरअसल, बीच मुकाबले में फैंस अपने-अपने मोबाइल फोन की फ्लैशलाइट ऑन कर लेते है. इसके बाद से सभी फैंस ऐसा करने लगे और इसे लाइट शो का नाम दे दिया गया. ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड्स के बीच मैच में भी ऐसा देखा गया था.

मैक्सवेल के बयान पर वॉर्नर ने किया पलटवार

ऑस्ट्रेलिया के स्टार ओपनर और मैक्सवेल के साथी खिलाड़ी डेविड वॉर्नर ने सोशल मीडिया पर अपने एक्स (ट्विटर) अकाउंट पर ट्वीट शेयर किया और लिखा, "मुझे लाइट शो बेहद पसंद है. लाइट शो के दौरान क्या मौहाल बनता है. यह सब फैंस के बारे में है. आप सब के बिना हम वो नहीं कर सकते हैं, जो हमे पसंद है." वॉर्नर ने अपने इस ट्वीट से साबित कर दिया है कि वो मैक्सवेल की इस बात से नाखुश है. इसके अलावा वॉर्नर अपनी साथी खिलाड़ी ग्लेन मैक्सवेल के सामने आकर खड़े हो गए और उनके बयान पर पलटवार भी किया.

I absolutely loved the light show, what an atmosphere. It’s all about the fans. Without you all we won’t be able to do what we love. 🙏🙏🙏 https://t.co/ywKVn5d5gc