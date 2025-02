चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की शुरुआत 19 फरवरी से होने जा रही है. इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के स्टार ऑलराउंडर ने संन्यास की घोषणा करके सबको हैरान कर दिया है. जिसकी वजह से अब ऑस्ट्रेलिया को उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर दूसरे खिलाड़ी को टीम में चुनना होगा.

मार्कस स्टोइनिस ने अचानक वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है. जिससे पूरा क्रिकेट जगत चौंका गया है.

तल्काल प्रभाव से लागू होगा संन्यास लेने का फैसला

ऑस्ट्रेलियन टीम इस समय श्रीलंका के दौरे पर है. जहां वो 2 टेस्ट और 2 वनडे मैचों की सीरीज खेलने वाली है. चैंपियंस ट्रॉफी के नजरिए से श्रीलंका के खिलाफ एकदिवसीय सीरीज काफी अहम है.

“This wasn’t an easy decision, but I believe it’s the right time for me to step away from ODIs and fully focus on the next chapter of my career"



