क्वार्टर फाइनल से पहले लियोनल मेसी की फिटनेस पर सामने आया बड़ा अपडेट, कोच स्कालोनी ने किया खुलासा

Lionel Scaloni on Messi Fitness: स्विट्जरलैंड के खिलाफ क्वार्टर फाइनल से पहले अर्जेंटीना फुटबॉल टीम के कोच लियोनल स्कालोनी ने लियोनल मेसी की फिटनेस पर बड़ा अपडेट दिया है.

फीफा वर्ल्ड कप 2026 के क्वार्टर फाइनल मुकाबला अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड के बीच रविवार 12 जुलाई 2026 को खेला जाएगा. लेकिन इससे पहले लियोनल मेसी की फिटनेस को लेकर बड़ी चर्चा हो रही थी. इस बीच अर्जेंटीना फुटबॉल टीम के कोच लियोनल स्कालोनी ने मेसी की फिटनेस पर बड़ा अपडेट दिया है. इतना ही नहीं, स्कालोनी ने मेसी की फिटनेस पर उठ रहे चिंताओं को भी खारिद कर दिया है. आइए जानते हैं कि स्कालोनी ने मेसी की फिटनेस पर क्या कहा है.

स्कालोनी ने मेसी की फिटनेस पर दिया अपडेट

कैनसस सिटी स्टेडियम में होने वाले मुकाबले से पहले अर्जेंटीना टीम के कोच लियोनल स्कालोनी ने कहा, "वो पहले से ज्यादा या कम नहीं दौड़ रहे हैं. उनके आंकड़े नहीं बदले हैं. टीम उन्हें पूरा समर्थन देती है. उन्होंने अपने फिटनेस कोच के साथ अच्छी तैयारी की है और इसका फायदा उन्हें मिल रहा है. वो मैदान पर अपना सब कुछ दे रहे हैं."

उन्होंने आगे कहा, "जो लोग उन्हें नहीं जानते, वो शायद सोच सकते हैं कि 39 साल की उम्र में वो अब पहले जैसे नहीं रहे, लेकिन जब तक वो खेलना चाहते हैं, वो इसी तरह प्रदर्शन करते रहेंगे. जो लोग उन्हें ट्रेनिंग करते देखते हैं, वो जानते हैं कि वो कितने शानदार खिलाड़ी हैं. उनके साथी खिलाड़ी भी यही कहते हैं कि वो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में से एक हैं."

दो पनल्टी मिस करने के बाद भी मेसी पर भरोसा

स्कालोनी ने टूर्नामेंट में दो पेनल्टी मिस करने के बावजूद कोच ने अर्जेंटीना के कप्तान पर अपना भरोसा कायम रखते हुए कहा, "मेरे दिमाग में कभी ये बात नहीं आई कि उन्होंने पेनल्टी लेने की जिम्मेदारी बदलने के लिए कहूं. वो खुद फैसला करते हैं कि उन्हें क्या करना है. अगर मेसी किसी जगह जाना चाहते हैं और टीम का कोई दूसरा खिलाड़ी उनकी जगह को कवर करता है, तो ये उनका फैसला होता है. टीम उनके खेल के हिसाब से खुद को ढाल लेती है. खिलाड़ी समझते हैं कि उन्हें कब बिल्डअप में शामिल होना है और कब किस जगह जाना है."

स्कालोनी ने कहा, "हम जानते हैं कि ये उनका आखिरी वर्ल्ड कप हो सकता है. इस वजह से हर मुकाबला और भी भावनात्मक हो जाता है. हम चाहते हैं कि वो इस सफर को शानदार तरीके से आगे बढ़ाएं."

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