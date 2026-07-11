FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
इंडियन नेवी 1 लाख करोड़ खर्च कर नेक्स्ट-जेनरेशन युद्धपोत बनाएगी, क्या है डिस्ट्रॉयर, स्टील्थ फ्रिगेट और क्रूजर शामिल करने का मेगा प्लान?

इंडियन नेवी 1 लाख करोड़ खर्च कर नेक्स्ट-जेनरेशन युद्धपोत बनाएगी, क्या है डिस्ट्रॉयर, स्टील्थ फ्रिगेट और क्रूजर शामिल करने का मेगा प्लान?

'फ्रांस को स्पेन से डरना चाहिए...' सेमीफाइनल मुकाबले से पहले लामिन यामल ने एम्बाप्पे की टीम को दी चेतावनी

'फ्रांस को स्पेन से डरना चाहिए...' सेमीफाइनल मुकाबले से पहले लामिन यामल ने एम्बाप्पे की टीम को दी चेतावनी

Explained: तिब्बत में चीन बना रहा दुनिया का सबसे बड़ा बांध, क्या सूख जाएगी ब्रह्मपुत्र नदी? भारत के लिए कितना बड़ा खतरा?

Explained: तिब्बत में चीन बना रहा दुनिया का सबसे बड़ा बांध, क्या सूख जाएगी ब्रह्मपुत्र नदी? भारत के लिए कितना बड़ा खतरा?

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
ऑस्ट्रेलिया में बहती है पृथ्वी की सबसे पुरानी नदी, कभी रेगिस्तान जैसी तो कभी बन जाती है उफनती धारा

ऑस्ट्रेलिया में बहती है पृथ्वी की सबसे पुरानी नदी, कभी रेगिस्तान जैसी तो कभी बन जाती है उफनती धारा

एक टिकट में 9 राज्य कवर! 58 स्टॉपेज पर रुकती है भारत की ये इकलौती ट्रेन, 4 दिन में पूरा करती है 4189KM का सफर

एक टिकट में 9 राज्यों की सैर! 58 स्टॉपेज पर रुकती है भारत की ये इकलौती ट्रेन, 4 दिन में पूरा करती है 4189 KM का सफर

पंजाब की पांच नदियों में सबसे बड़ी 'बहन' कौन? जानें माउंट कैलाश से निकलकर भी नेपाल में क्यों नहीं बहता इसका पानी

पंजाब की पांच नदियों में सबसे बड़ी 'बहन' कौन? जानें माउंट कैलाश से निकलकर भी नेपाल में क्यों नहीं बहता इसका पानी

हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्स

स्पोर्ट्स

क्वार्टर फाइनल से पहले लियोनल मेसी की फिटनेस पर सामने आया बड़ा अपडेट, कोच स्कालोनी ने किया खुलासा

Lionel Scaloni on Messi Fitness: स्विट्जरलैंड के खिलाफ क्वार्टर फाइनल से पहले अर्जेंटीना फुटबॉल टीम के कोच लियोनल स्कालोनी ने लियोनल मेसी की फिटनेस पर बड़ा अपडेट दिया है.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Jul 11, 2026, 03:55 PM IST

क्वार्टर फाइनल से पहले लियोनल मेसी की फिटनेस पर सामने आया बड़ा अपडेट, कोच स्कालोनी ने किया खुलासा

Lionel Scaloni on Messi Fitness (Photo IANS)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

फीफा वर्ल्ड कप 2026 के क्वार्टर फाइनल मुकाबला अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड के बीच रविवार 12 जुलाई 2026 को खेला जाएगा. लेकिन इससे पहले लियोनल मेसी की फिटनेस को लेकर बड़ी चर्चा हो रही थी. इस बीच अर्जेंटीना फुटबॉल टीम के कोच लियोनल स्कालोनी ने मेसी की फिटनेस पर बड़ा अपडेट दिया है. इतना ही नहीं, स्कालोनी ने मेसी की फिटनेस पर उठ रहे चिंताओं को भी खारिद कर दिया है. आइए जानते हैं कि स्कालोनी ने मेसी की फिटनेस पर क्या कहा है. 

स्कालोनी ने मेसी की फिटनेस पर दिया अपडेट

कैनसस सिटी स्टेडियम में होने वाले मुकाबले से पहले अर्जेंटीना टीम के कोच लियोनल स्कालोनी ने कहा, "वो पहले से ज्यादा या कम नहीं दौड़ रहे हैं. उनके आंकड़े नहीं बदले हैं. टीम उन्हें पूरा समर्थन देती है. उन्होंने अपने फिटनेस कोच के साथ अच्छी तैयारी की है और इसका फायदा उन्हें मिल रहा है. वो मैदान पर अपना सब कुछ दे रहे हैं."

उन्होंने आगे कहा, "जो लोग उन्हें नहीं जानते, वो शायद सोच सकते हैं कि 39 साल की उम्र में वो अब पहले जैसे नहीं रहे, लेकिन जब तक वो खेलना चाहते हैं, वो इसी तरह प्रदर्शन करते रहेंगे. जो लोग उन्हें ट्रेनिंग करते देखते हैं, वो जानते हैं कि वो कितने शानदार खिलाड़ी हैं. उनके साथी खिलाड़ी भी यही कहते हैं कि वो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में से एक हैं."

FIFA 2026

दो पनल्टी मिस करने के बाद भी मेसी पर भरोसा

स्कालोनी ने टूर्नामेंट में दो पेनल्टी मिस करने के बावजूद कोच ने अर्जेंटीना के कप्तान पर अपना भरोसा कायम रखते हुए कहा, "मेरे दिमाग में कभी ये बात नहीं आई कि उन्होंने पेनल्टी लेने की जिम्मेदारी बदलने के लिए कहूं. वो खुद फैसला करते हैं कि उन्हें क्या करना है. अगर मेसी किसी जगह जाना चाहते हैं और टीम का कोई दूसरा खिलाड़ी उनकी जगह को कवर करता है, तो ये उनका फैसला होता है. टीम उनके खेल के हिसाब से खुद को ढाल लेती है. खिलाड़ी समझते हैं कि उन्हें कब बिल्डअप में शामिल होना है और कब किस जगह जाना है."

स्कालोनी ने कहा, "हम जानते हैं कि ये उनका आखिरी वर्ल्ड कप हो सकता है. इस वजह से हर मुकाबला और भी भावनात्मक हो जाता है. हम चाहते हैं कि वो इस सफर को शानदार तरीके से आगे बढ़ाएं."

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
ऑस्ट्रेलिया में बहती है पृथ्वी की सबसे पुरानी नदी, कभी रेगिस्तान जैसी तो कभी बन जाती है उफनती धारा
ऑस्ट्रेलिया में बहती है पृथ्वी की सबसे पुरानी नदी, कभी रेगिस्तान जैसी तो कभी बन जाती है उफनती धारा
एक टिकट में 9 राज्य कवर! 58 स्टॉपेज पर रुकती है भारत की ये इकलौती ट्रेन, 4 दिन में पूरा करती है 4189KM का सफर
एक टिकट में 9 राज्यों की सैर! 58 स्टॉपेज पर रुकती है भारत की ये इकलौती ट्रेन, 4 दिन में पूरा करती है 4189 KM का सफर
पंजाब की पांच नदियों में सबसे बड़ी 'बहन' कौन? जानें माउंट कैलाश से निकलकर भी नेपाल में क्यों नहीं बहता इसका पानी
पंजाब की पांच नदियों में सबसे बड़ी 'बहन' कौन? जानें माउंट कैलाश से निकलकर भी नेपाल में क्यों नहीं बहता इसका पानी
इंडोनेशिया की सबसे लंबी नदी कौन-सी है? भूमध्य रेखा वाले शहर से होकर गुजरती है और इस पर तैरते हैं मार्केट
इंडोनेशिया की सबसे लंबी नदी कौन-सी है? भूमध्य रेखा वाले शहर से होकर गुजरती है और इस पर तैरते हैं मार्केट
हरियाणा के ये 5 बिजनेसमैन दुनिया में बजा रहे सफलता का डंका, जानें किसकी-कितनी है नेटवर्थ
हरियाणा के ये 5 बिजनेसमैन दुनिया में बजा रहे सफलता का डंका, जानें किसकी-कितनी है नेटवर्थ
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement