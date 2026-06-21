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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्स

स्पोर्ट्स

ईरान के खिलाफ मैच से पहले बेल्जियम को लगा तगड़ा झटका, नहीं खेलेंगे विंगर जेरेमी डोकू; जानें क्यों

फीफा विश्व कप 2026 में सोमवार को बेल्जियम का मुकाबला ईरान के खिलाफ होना है. ग्रुप जी के इस अहम मुकाबले से पहले बेल्जियम को बड़ा झटका लगा है.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Jun 21, 2026, 08:18 PM IST

ईरान के खिलाफ मैच से पहले बेल्जियम को लगा तगड़ा झटका, नहीं खेलेंगे विंगर जेरेमी डोकू; जानें क्यों

Jeremy doku (Photo IANS)

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फीफा विश्व कप 2026 में सोमवार को बेल्जियम का मुकाबला ईरान के खिलाफ होना है. ग्रुप जी के इस अहम मुकाबले से पहले बेल्जियम को बड़ा झटका लगा है. टीम के विंगर जेरेमी डोकू बीमारी की वजह से ईरान के खिलाफ होना वाले मैच से बाहर हो गए हैं. डोकू के मैच से बाहर रहने की घोषणा बेल्जियम टीम ने रविवार को की. हालांकि, बेल्जियम को डोकू की कमी खल सकती है. बेल्जियम ने सोशल मीडिया पर डोकू के बाहर होने की जानकारी दी है.  

सोशल मीडिया पर बेल्जियम ने दी जानकारी

बेल्जियम टीम की तरफ से सोशल मीडिया पर शेयर किए पोस्ट के अनुसार, "बीमारी की वजह से, डोकू ईरान के खिलाफ हमारे अगले मैच का हिस्सा नहीं होंगे." बेल्जियम अगर नॉकआउट स्टेज में पहुंचता है, तो उसमें भी डोकू के बाहर रहने की संभावना है. जानकारी के अनुसार, 24 साल के डोकू की पत्नी उनके पहले बच्चे की मां बनने वाली हैं. इस वजह से वो टीम से बाहर रह सकते हैं. 

FIFA 2026

कोच ने डोकू को लेकर कही ये बात

डोकू ने पिछले सोमवार को बेल्जियम के विश्व कप ओपनर में शुरुआत की और मिस्र के साथ 1-1 से ड्रॉ मैच के 86वें मिनट तक खेले. खबर है कि ओपनिंग मैच से एक हफ्ते पहले सांस लेने में दिक्कत की वजह से वो अभ्यास से जल्दी चले गए थे. बेल्जियम के कोच रूडी गार्सिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "वो नहीं खेल सकता. हम उसके बिना खेलेंगे. मुझे शुक्रवार शाम से पता था कि वो नहीं खेलेगा. मैं ऐसे खिलाड़ियों को नहीं खिलाना चाहता, जो फिट नहीं हैं. खिलाड़ियों का 100 प्रतिशत फिट होना ज्यादा जरूरी है. मुझे पूरा यकीन है कि हम अगला मैच जीतेंगे."

डोकू पिछले एक साल में सिटी के सबसे जरूरी खिलाड़ियों में से एक रहे हैं. क्लब को एफए कप और काराबाओ कप तक पहुंचाने में उनका अहम योगदान रहा है. उन्होंने हाल ही में क्लब के साथ एक लंबा अनुबंध साइन किया है. बेल्जियम फीफा की वर्ल्ड रैंकिंग में 10वें नंबर पर है. मिस्र से ड्रॉ खेलने के बाद बेल्जियम के लिए ईरान के खिलाफ जीत हासिल करना बेहद जरूरी है. पूर्व में बेल्जियम और ईरान की एकमात्र भिड़ंत फीफा विश्व कप 2022 में हुई थी, जिसमें ईरान 1-0 से विजयी रही थी. (इनपुट आईएएनएस)

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