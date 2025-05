क्रोएशिया के एक महान फुटबॉलर लुका मोड्रिक ने फीफा क्लब विश्व कप के पहले ही बड़ा ऐलान कर दिया है. उन्होंने घोषणा कर दी है कि वो विश्व कप के बाद रियल मैड्रिड छोड़ देंगे. लुका साल 2012 से रियल मैड्रिड के मिडफील्ड की धड़कन रहे हैं. लुका मोड्रिक ने इंस्टाग्राम पर एक भावुक पोस्ट के जरिए इस बात का ऐलान किया. जिसमें उन्होंने उस युग को समाप्त कर दिया. जिसने उन्हें क्लब के शानदार इतिहास में सबसे शानदार खिलाड़ी बनते देखा.

मोड्रिक का सैंटियागो बर्नब्यू में अंतिम मैच इस शनिवार को रियल सोसिएदाद के खिलाफ़ होगा. जो मैड्रिड का इस सीजन का अंतिम ला लीगा मैच होगा. जबकि लुका मोड्रिक ने पुष्टि की है कि वह अगले महीने संयुक्त राज्य अमेरिका में होने वाले क्लब विश्व कप अभियान के लिए टीम के साथ बने रहेंगे.

लुका मोड्रिक ने अपने पोस्ट में लिखा कि समय आ गया है. वह क्षण जो मैं कभी नहीं आना चाहता था. लेकिन यह फुटबॉल है, और जीवन में, हर चीज की शुरुआत और अंत होता है. मोड्रिक ने लिखा कि रियल मैड्रिड के लिए खेलना एक फुटबॉल खिलाड़ी और एक व्यक्ति के रूप में मेरे जीवन को बदल गया. मुझे इतिहास के सर्वश्रेष्ठ क्लब के सबसे सफल युगों में से एक का हिस्सा होने पर गर्व है.

🤍👋🏻 Luka Modrić’s letter to Real Madrid fans.



“Dear Madrid fans,



Time has come. The moment I never wanted to come, but that's football, and in life everything has a beginning and an end... On Saturday I will play my last match at the Santiago Bernabéu.



I arrived in 2012 with… pic.twitter.com/GTuwq5tcc3