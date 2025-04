लखनऊ सुपर जायंट्स ने आईपीएल 2025 मेगा ऑक्शन में भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को अपने टीम में शामिल किया था. एलएसजी ने पंत को अपनी टीम में शामिल करने के लिए सारी हदें पार कर दी थी और आईपीएल इतिहास की सबसे बड़ी बोली लगा दी थी, जिसके बाद विपक्षी टीम पीछे हटने पर मजबूर हो गई थी. एलएसजी ने पंत को 27 करोड़ रुपये में खरीदा था. इससे पहले अभी तक कोई भी खिलाड़ी इतना महंगा नहीं बिका. लेकिन आईपीएल 2025 में पंत खराब फॉर्म में है और उनके बल्ले से रन नहीं निकल रहे हैं. पंत का एक-एक रन एक करोड़ से भी ज्यादा का पड़ा रहा है.

लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान ऋषभ पंत आईपीएल 2025 में अब तक 4 मुकाबले खेले हैं, जिसमें उन्होंने सिर्फ 21 रन बनाए हैं. पंत दिल्ली के खिलाफ पहले मैच में शून्य पर आउट हो गए थे. हैदराबाद के खिलाफ दूसरे मैच में पंत 15 रन बना सके थे. पंजाब के खिलाफ पंत ने तीसरे मैच में 2 रन बना सके. वहीं चौथे मैच में एमआई के खिलाफ 2 रन ही बना सके. इस तरह पंत 4 मैचों में केवल 21 रन बना सके, जो उनके हरेक रन एक करोड़ों से भी ज्यादा का पड़ रहा है. हालांकि पंत को इतना महंगा खरीदना लखनऊ को महंगा पड़ रहा है. टीम को उनसे जल्द से जल्द फॉर्म में वापसी की उम्मीद होगी.

आईपीएल मेगा ऑक्शन 2025 में ऋषभ पंत को एलएसजी ने अपनी टीम में शामिल किया था. लखनऊ ने पंत पर इतिहास की सबसे बड़ी बोली लगाकर सभी को चौंका दिया था. पंत ने पहले भारतीय बल्लेबाज श्रेयस अय्यर 26.75 करोड़ रुपये के बिके थे और ऐसा लग रहा था कि वो इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बन जाएंगे. लेकिन कुछ समय के बाद ऋषभ पंत का नाम आया और कई टीमें उनको लेना चाहती थी. लेकिन लखनऊ की टीम ने पंत पर 27 करोड़ रुपये बोली लगाकर उन्हें अपनी टीम में शामिल कर लिया. वहीं पंत ने कुछ मिनटों में ही अय्यर का रिकॉर्ड तोड़ दिया और आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं.

Rishabh Pant is having really bad days. It’s just unfortunate. Hope someone just has a heart to heart conversation with him. It’s more than just his form. He just doesn’t give the confidence when he comes out to bat these days.