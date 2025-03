लखनऊ सुपर जायंट्स के स्टार तेज गेंदबाज मयंक यादव आईपीएल 2025 खेलने के लिए तैयार हैं. लेकिन उन्होंने नेट में अपनी गेंदबाजी शुरू कर दी है. लखनऊ सुपर जायंट्स को अपना पहला मुकाबला 24 मार्च को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ खेलना है और आईपीएल 2025 का आगाज 22 मार्च से हो रहा है. लखनऊ सुपर जायंट्स को उम्मीद है कि मयंक मैच से पहले पूरी तरह फिट हो जाएंगे. अगर इस बार मयंक पूरा आईपीएल खेलते हैं, तो वो कई रिकॉर्ड अपने नाम कर सकते हैं. इतना ही नहीं मयंक शोएब अख्तर का सबसे तेज गेंद फेंकने का भी रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं. आइए जानते हैं कि मयंक की फिटनेस पर क्या अपडेट आया है.

आपको बता दें कि आईपीएल 2025 से पहले ही लखनऊ सुपर जायंट्स की टेंशन काफी बढ़ गई थी. लेकिन अब उनकी फिटनेस पर बड़ा अपडेट आया है. दरअसल, मयंक यादव ने नेट में गेंदबाजी करना शुरू कर दिया है, जिसके बाद फैंस काफी खुश नजर आ रहे हैं. हालांकि उनकी फिटनेस को लेकर अभी तक कोई अधिकारिक अपडेट सामने नहीं आया है. लेकिन उनके नेट में प्रैक्टिस करने के बाद एलएसदी को थोड़ी राहत मिली होगी.

