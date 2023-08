LPL 2023: लंका प्रीमियर लीग में मैदान पर फिर आ गया सांप, खौफ के साए में मैच खेल रहे प्लेयर्स

डीएनए हिंदी: श्रीलंका में इस वक्त लंका प्रीमियर लीग खेला जा रहा है, लेकिन अब यहां सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं क्योंकि लगातार यहां मैदान में सांप के निकलने की वारदाते बढ़ रही हैं. लंका प्रीमियर लीग 2023 के 15वें मुकाबले में जाफना किंग्स और बी लव कैंडी के बीच खेला गया. इस दौरान अचानक हड़कंप मच गया. लाइव मैच के दौरान अचानक मैदान में 5 फुट लंबा सांप आ गया. बाउंड्री लाइन पर लगे विज्ञापन स्क्रीन के पास सांप को देखा गया, जिसके बाद उसे पकड़ने की कोशिशें शुरू की गईं.

हैरानी की बात यह भी है कि इस सीजन में यह कोई पहली बार नहीं बल्कि दूसरी बार हुआ है. इससे पहले 1 अगस्त को खेले गए गाले और दांबुला के बीच मुकाबले के दौरान मैदान पर सांप घुसने से हड़कंप मच गया था. इस कारण कुछ देर के लिए खेल को रोकना भी पड़ा था. इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था.

Lucky escape for @IAmIsuru17 from the RPS snake #LPL2023 🐍🇱🇰🏏 pic.twitter.com/OnYokQxzvW