Litera Champions League 2025 का MLZS नरोली में उत्साह के साथ हुआ उद्घाटन, जानें किसने जीता खिताब

जी लर्न लिमिटेड द्वारा आयोजित तीन दिवसीय अंतर-स्कूल खेल उत्सव लिटेरा चैंपियंस लीग 2025 माउंट लिटेरा जी स्कूल (एमएलजेडएस) नरोली में भव्यता के साथ शुरू हुआ है. ये आयोजन सात राज्यों के 21 स्कूलों को एक साथ लाता है, जिनमें पश्चिम और दक्षिण क्षेत्र के 1000 से अधिक छात्र शामिल हैं. हालांकि ये आयोजन 19 से 21 नवंबर के बीच आयोजित हुआ था.

कौन-कौन उद्घाटन में हुआ शामिल?

सिलवासा स्टेडियम में उद्घाटन का नेतृत्व मुख्य अतिथि अमित कुमार, क्षेत्रीय उप कलेक्टर, सिलवासा ने किया है. सीएफओ अनीश शाह और राकेश चतुर्वेदी, सीओओ मयंक जैन, बिजनेस हेड श्री विकास श्रीवास्तव, आरएसडी नीरू नैय्यर और एमएलजेडएस नरोली प्रबंधन सहित जी लर्न के वरिष्ठ नेताओं ने समारोह की शोभा बढ़ाई.

लिटरा चैंपियंस लीग मशाल को समारोहपूर्वक स्पोर्ट्स कैप्टन मृत्युंजय सेंथिल को सौंप दिया गया. इसके बाद एक मशाल रैली और एक राजसी प्रवेश जुलूस का आयोजन किया गया था, जिसमें घोड़े की अगुवाई अल्बाट्रॉस मार्च और स्केटिंग का स्वागत किया गया है. शिक्षा विभाग के गणमान्य व्यक्ति परितोष शुक्ला, बलवंत पाटिल और गौरांग वोहरा का गर्मजोशी से स्वागत किया गया. इस कार्यक्रम में एक प्रतीकात्मक गुब्बारा छोड़ा गया. सांस्कृतिक प्रदर्शन और सभी भाग लेने वाले स्कूलों द्वारा एक प्रभावशाली मार्च-पास्ट भी शामिल किया गया है.

कौन रहा विजेता?

लिटरा चैंपियंस लीग 2025 का खिताब सिलवासा के एमएलजेडएस नरोली रहा. इसके अलावा उपविजेता जबलपुर एमएलजेडएस और तीसरे स्थान पर सूरत एमएलजेडएस रहा है. हालांकि प्रतियोगिता के सभी मुकाबले काफी रोमांचक रहे हैं. इस दौरान काफी बड़ी संख्या में फैंस भी मौजूद रहे.

