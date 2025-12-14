मुबई में सचिन तेंदुलकर और सुनील छेत्री से मिलेंगी Lionel Messi, इवेंट्स में सिक्के और पानी की बोतल पर लगा बैन

Lionel Messi in Mumbai 2025: मेसी क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर और भारतीय फुटबॉलर सुनील छेत्री से मुलाकात करेंगे. हालांकि मैनेजमेंट ने इवेंट्स में पानी की बोलत और सिक्के को जाने पर बैन लगा दिया है.

महान फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेस्सी रविवार 14 दिसंबर को कड़ी सुरक्षा के बीच मुंबई पहुंचे हैं. दोपहर के आसपास मुंबई पहुंचे मेस्सी के चार शहरों के जीओएटी इंडिया टूर 2025 का दूसरा दिन है. वर्ल्ड कप जीतने वाली अर्जेंटीना की टीम के कप्तान मेस्सी ताज कोलाबा में थोड़ी देर आराम करने के बाद क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया (ब्रेबोर्न स्टेडियम) जाएंगे, जहां वो एक पैडल जीओएटी क्लब स्पर्धा में शामिल होंगे. हालांकि वहीं मेसी क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर और भारतीय फुटबॉलर सुनील छेत्री से मुलाकात करेंगे. हालांकि मैनेजमेंट ने इवेंट्स में पानी की बोलत और सिक्के को जाने पर बैन लगा दिया है.

सचिन और छेत्री से मेसी की होगी मुलाकात

रिपोर्ट्स के अनुसार, लियोनेल मेसी मुंबई में सचिन तेंदुलकर और सुनील छेत्री से मुलाकात करने वाले हैं. मेसी के साथ सचिन क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया में पैडल मैच में शामिल होंगे. हालांकि रिपोर्ट्स हैं कि रोहित शर्मा और एमएस धोनी भी मेसी से मिल सकते हैं. हालांक विराट कोहली को लेकर भी कयास थे कि वो भी मेसी से मुंबई में मिलेंगे. लेकिन विराट मुंबई से दिल्ली चले गए.

मेसी से मिलेंगे ये भारतीय सितारे

मुंबई में होने वाले चैरिटी फैशन शो में बॉलीवुड के एक्टर और एक्ट्रेस भी मेसी से मुलाकात करेंगे. इसमें जॉन अब्राहम, करीना कपूर और जैकी श्रॉफ जैसे अभिनेता शामिल हैं. ये इवेंट लगभग 45 मिनट तक चलने वाला है. इस इवेंट में मेी के कतर 2022 के यादगार सामानों की नीलामी भी होगी.

मुंबई के बाद कहां जाएंगे मेसी?

कोलकाता, हैदराबाद और मुंबई के बाद लियोनेल मेसी दिल्ली रवाना होंगे. मेसी 15 दिसंबर को दिल्ली पहुंचेंगे. वो दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम के फिरोजशाह कोटला ग्राउंड जाएंगे. फिर मेसी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे.

