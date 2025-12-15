FacebookTwitterYoutubeInstagram
स्पोर्ट्स

दिल्ली के बाद अंबानी के वनतारा जाएंगे Lionel Messi, जानें आखिरी समय में क्यों लिया ये फैसला?

Lionel Messi India Tour 2025: मेसी का तीन दिन का दौरा समाप्त हो गया है. लेकिन फिर अचानक खबर आ रही है कि वो एक रात और भारत में रुकेंगे और एक खास जगह बिजनेसमैन मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी से मुलाकात करेंगे.

मोहम्मद साबिर

Updated : Dec 15, 2025, 09:21 PM IST

दिल्ली के बाद अंबानी के वनतारा जाएंगे Lionel Messi, जानें आखिरी समय में क्यों लिया ये फैसला?

Lionel Messi India Tour 2025

अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने दिसंबर के बीच में भारत का दौरा किया है. कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई और फिर दिल्ली का दौरा किया. इस दौरान मेसी ने बॉलीवुड अभिनेता, नेताओं और क्रिकेटर्स से भी मुलाकात की. आईसीसी के चैरयरमैन जय शाह ने भी मेसी से मिलने पहुंचे. ऐसे में मेसी का तीन दिन का दौरा समाप्त हो गया है. लेकिन फिर अचानक खबर आ रही है कि वो एक रात और भारत में रुकेंगे और एक खास जगह बिजनेसमैन मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी से मुलाकात करेंगे. आइए जानते हैं कि मेसी दिल्ली के बाद किस शहर का दौरा कर सकते हैं?

दिल्ली के बाद इस शहर का दौरा करेंगे मेसी?

लियोनेल मेसी का GOAT इंडिया टूर आधिकारिक रूप से पूरा हो गया है. लेकिन सूत्रों के अनुसार, वो एक रात और भारत में ठहरेंगे और एक और राज्य का दौरा करेंगे. हालांकि रिपोर्ट्स में कहा गया है कि सूत्रों ने मेसी के एक दिन और भारत में रुकने की पुष्टि की है. ऐसे में अब फैंस जानना चाहते हैं कि वो दिल्ली के बाद किस राज्य का दौरा करने वाले हैं. 

अनंत अंबानी से मिलेंगे मेसी

सूत्रों के अनुसार, लियोनेल मेसी दिल्ली के बाद गुजरात का दौरा करेंगे. गुजरात में मेसी वनतारा जाएंगे और अनंत अंबानी से भी मिलेंगे. गुजरात के जामनगर में रिलायंस फाउंडेशन ने वनतारा नाम से एक विशाल वन्यजीव बचाव और सरंक्षण केंद्र खोला है. इसके प्रबंधन अनंत अंबानी है. इसमें घायल और बिमार जानवरों का इलाज और उन्हें बचाने का काम किया जाता है. 

आधिकारिक तौर पर खत्म हुआ मेसी का भारत दौरा

आपको बता दें कि लियोनेल मेसी का भारत दौरा अधिकारिक रूप से समाप्त हो गया है. उन्होंने एक दिन कोलकाता और हैदराबाद में बिताया. उसके बाद अगले मुंबई पहुंचे. फिर तीसरे दिन दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम का दौरा किया. इस दौरान उनसे मिलने कई स्टार्स भी गए थे. वहीं अब अचानक खबर आई है कि वो एक दिन और भारत में रुकेंगे. 

