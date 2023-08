PM Modi को मिला Messi से स्पेशल गिफ्ट, खास तोहफा पाकर पीएम का कैसा रहा रिएक्शन देखें यहां

डीएनए हिंदी: पीएम मोदी को लियोनेल मेसी (Lionel Messi) के नाम वाली अर्जेंटीना की फुटबॉल टीम की जर्सी भेंट की गई है. विश्व कप विजेता टीम की जर्सी पीएम को इंडिया एनर्जी वीक के तहत गिफ्ट में दी गई है. मंगलवार को बेंगलुरु में इंडिया एनर्जी वीक के दौरान भारत और अर्जेंटीना के बीच कुछ करार हुए जिसके बाद बाद अर्जेंटीना सरकार की कंपनी वाईपीएफ के अध्यक्ष पाब्ला गोंजालेज ने पीएम मोदी को खास तोहफा दिया. उन्होंने अर्जेंटीना टीम की और मेसी की जर्सी पीएम को भेंट की.

FIFA World Cup 2022 जीतने के बाद मेसी ने कई लोगों को दिया गिफ्ट

फीफा वर्ल्ड कप 2022 में वर्ल्ड कप जीतने के बाद लियोनेल मेसी की ओर से कई चर्चित हस्तियों को तोहफे में मेसी की जर्सी दी गई थी. मेसी ने पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की बेटी जीवा को भी अपनी जर्सी गिफ्ट की थी.

