अल्जीरिया के खिलाफ गोल के बाद क्यों रोए लियोनेल मेसी? वजह जानकर फैंस भी हुए भावुक

फीफा वर्ल्ड कप 2026 (FIFA World Cup 2026) में अर्जेंटीना ने अल्जीरिया को 3-0 से हराकर अपने अभियान की धमाकेदार शुरुआत की है. मेसी ने इतिहास रचते हुए वर्ल्ड कप में अपनी पहली हैट्रिक पूरी की.

फीफा वर्ल्ड कप 2026 में बुधवार (17 जून 2026) को अर्जेंटीना ने अपने अभियान की शुरुआत धमाकेदार अंदाज में की है. ग्रुप-जे के अपने पहले ही मैच में अर्जेंटीना ने अल्जीरिया को 3-0 से करारी शिकस्त दी. लेकिन इस मुकाबले में जीत से ज्यादा चर्चा फुटबॉल के सर्वकालिक महान खिलाड़ी लियोनेल मेसी की हो रही है. फीफा वर्ल्ड कप के इस मैच के दौरान जब मेसी ने अपना पहला गोल दागा, तो वह मैदान पर ही बेहद भावुक हो गए और उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े.

यह पल दुनिया भर के फुटबॉल फैंस के लिए हैरान करने वाला था, क्योंकि मेसी ने इस मैच में न सिर्फ शानदार खेल दिखाया बल्कि वर्ल्ड कप इतिहास में अपनी पहली हैट्रिक भी लगाई. इस बेहतरीन प्रदर्शन के साथ ही उन्होंने वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा गोल करने के जर्मनी के दिग्गज खिलाड़ी मिरोस्लाव क्लोस के ऐतिहासिक रिकॉर्ड की बराबरी भी कर ली.

मेसी को रोता देख फैंस हुए परेशान

अर्जेंटीना के फैंस अपने कप्तान को इस फॉर्म में देखकर बेहद खुश थे, लेकिन पहले गोल के बाद उनका इस तरह रोना हर किसी को परेशान कर रहा था कि आखिर इतने बड़े मंच पर मेसी के भावुक होने की वजह क्या थी? मैच खत्म होने के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेसी से उनके इन आंसुओं का राज पूछा गया, तो 38 साल के इस दिग्गज खिलाड़ी ने एक ऐसा खुलासा किया जिसने फैंस का दिल जीत लिया.

मैच के बाद क्या बोले मेसी?

मेसी ने साफ किया कि उनके रोने की वजह फुटबॉल या खेल का कोई दबाव नहीं था, बल्कि वह मैच से ठीक पहले अपने निजी जीवन में एक बेहद कठिन दौर से गुजर रहे थे. मेसी ने कहा, "उस पल का फुटबॉल से कोई लेना-देना नहीं था. असल में, मैच से पहले के कुछ दिन मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से बहुत मुश्किल और तनावभरे रहे थे. यह पूरी तरह से एक ऐसा मामला था जिसका खेल से कोई कनेक्शन नहीं था."

Leo Messi crying after his goal 🥹🥹



pic.twitter.com/s4vZvOWIsx — All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) June 17, 2026

अर्जेंटीना टीम और स्टाफ का किया शुक्रिया अदा

हालांकि, मेसी ने अपने उस निजी संकट या परेशानी के बारे में खुलकर बात करने से इनकार कर दिया और प्राइवेसी बनाए रखी. लेकिन उन्होंने संकट की इस घड़ी में साथ देने के लिए अपनी टीम और अर्जेंटीना के पूरे स्टाफ का शुक्रिया अदा किया. उन्होंने बेहद भावुक होकर कहा, "मैं अपनी पूरी टीम और अर्जेंटीना डेलिगेशन का दिल से आभारी हूं. उन सभी ने यह सुनिश्चित करने के लिए बहुत मेहनत की कि मैं मानसिक और शारीरिक रूप से ठीक रहूं और मैदान पर अपना सर्वश्रेष्ठ दे सकूं."

अपने शानदार प्रदर्शन और करियर के इस पड़ाव पर मेसी ने कहा कि उन्होंने अपने जीवन में जो कुछ भी हासिल किया है, उसके बाद अब वह करियर के उस दौर में हैं जहां हर एक पल उनके लिए किसी बेहतरीन तोहफे जैसा है. उन्होंने कहा, "मैंने अपने सफर में जो कुछ भी देखा और जिया है, उससे मैं बेहद खुश हूं. इस शानदार टीम के साथ मैं खेल के हर एक पल का पूरा लुत्फ उठा रहा हूं."

क्या बोले अर्जेंटीना के कोच?

दूसरी ओर, अर्जेंटीना के कोच लियोनेल स्कालोनी भी अपनी टीम की इस शानदार शुरुआत और मेसी के जादू को देखकर हैरान थे. मैच के बाद स्कालोनी के पास मेसी की तारीफ के लिए शब्द कम पड़ गए. उन्होंने बस इतना कहा, "मेरे पास लियो के लिए शब्द नहीं हैं. मैं उनके बारे में क्या ही कहूं? वह सचमुच अविश्वसनीय हैं."