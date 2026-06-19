पिता के बीमार होने के बाद भी देश के लिए जान झोंक रहे हैं लियोनल मेसी, अब फैमिली ने दिया बड़ा बयान

Lionel Messi Father Health: दिग्गज फुटबॉलर लियोनल मेसी इस समय काफी दर्द में है. उनके दर्द की वजह उनके पिता हैं. क्योंकि मेसी के पिता बीमार चल रहे हैं और सोशल मीडिया पर इसे लेकर काफी चर्चा भी है.

अर्जेंटीना फुटबॉल टीम के कप्तान और दिग्गज फुटबॉलर लियोनल मेसी इस समय काफी दर्द में है. उनके दर्द की वजह उनके पिता हैं. क्योंकि मेसी के पिता बीमार चल रहे हैं और सोशल मीडिया पर इसे लेकर काफी चर्चा भी है. इतना ही नहीं, मेसी के पिता को लेकर कुछ लोग तरह-तरह की अफवाहें भी फैला रहे हैं. फीफा वर्ल्ड कप 2026 में अल्जीरिया के खिलाफ पहला गोल करने के बाद मेसी भावुक हो गए थे. वहीं अब मेसी के फैमिली ने अफवाहों और अटकलें के बीच बड़ा बयान दिया है और साथ ही मेसी के पिता की हेल्थ को लेकर भी जानकारी दी है. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है.

मेसी के पिता जॉर्ज मेसी बीमार हैं और वो स्वास्थ्य संबंधी समस्या से लड़ाई लड़ रहे हैं. यही वजह है कि अल्जीरिया के खिलाफ खेले गए मुकाबले में पहला गोल करने के बाद मेसी भावुक भी हो गए थे. सोशल मीडिया पर मेसी के पिता को लेकर चल रही तमाम तरह की अटकलों और अफवाहों के बीच उनके परिवार का बयान सामने आया है. मेसी के परिवार ने इस मुश्किल समय में गोपनीयता का सम्मान करने की अपील की है. इसके साथ ही परिवार ने बताया है कि मेसी के पिता बीमार हैं, लेकिन उनकी हेल्थ में लगातार सुधार हो रहा है.

मेसी के परिवार ने दिया बयान

लियोनल मेसी के परिवार ने इसके साथ ही उनके पिता को लेकर फैलाई जा रही अफवाहों पर नाराजगी भी जाहिर की है. फैमिली ने कहा, "जॉर्ज मेसी स्वास्थ्य संबंधी स्थिति से उबर रहे हैं. वो डॉक्टरों की निगरानी में हैं और उनके स्वास्थ्य में लगातार सुधार हो रहा है." इतना ही नहीं, मेसी की फैमिली ने उनके पिता को लेकर किसी भी अफवाह न फैलाने की अपील भी की है.

फीफा वर्ल्ड कप 2026 के पहले मैच में ही दाग दिए तीन गोल

फीफा वर्ल्ड कप 2026 में अर्जेंटीना के कप्तान लियोनल मेसी ने अपना पहला मुकाबला अल्जीरिया के खिलाफ खेला था. इस मैच में मेसी ने तीन गोल दागे और इतिहाच रच दिया. दरअसल, इस तीन गोल के बाद मेसी ने जर्मनी के पूर्व दिग्गड खिलाड़ी मिरोस्लाव क्लोड के वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी की है. फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में मेसी अब संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं. मेसी ने वर्ल्ड कप में अब तक कुल 16 गोल दागे हैं.

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