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मेसी ने अचानक इंटरनेशनल फुटबॉल से लिया संन्यास, इस क्लब के लिए खेलना रखेंगे जारी; जानें फुटबॉलर के 5 महारिकॉर्ड

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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्स

स्पोर्ट्स

मेसी ने अचानक इंटरनेशनल फुटबॉल से लिया संन्यास, इस क्लब के लिए खेलना रखेंगे जारी; जानें फुटबॉलर के 5 महारिकॉर्ड

Lionel Messi Retirement: अर्जेंटीना फुटबॉल क्रिकेट टीम के कप्तान और दिग्गज फुटबॉलर लियोनल मेसी ने सोमवार 31 अगस्त, 2026 को अचानक इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास का ऐलान कर दिया है.

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मोहम्मद साबिर

Updated : Aug 31, 2026, 09:58 PM IST

मेसी ने अचानक इंटरनेशनल फुटबॉल से लिया संन्यास, इस क्लब के लिए खेलना रखेंगे जारी; जानें फुटबॉलर के 5 महारिकॉर्ड

Lionel Messi Retirement (Photo X)

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अर्जेंटीना फुटबॉल क्रिकेट टीम के कप्तान और दिग्गज फुटबॉलर लियोनल मेसी ने सोमवार 31 अगस्त, 2026 को अचानक इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद उनके फैंस काफी हैरान पड़ गए हैं. फैंस सोच रहे हैं कि मेसी ने अचानक संन्यास क्यों लिया है. संन्यास का ऐलान करते हुए मेसी ने सोशल मीडिया पर एक लंबा-चौड़ा नोट भी शेयर किया है. मेसी ने अपने फुटबॉल करियर में 5 ऐसे महारिकॉर्ड बनाए हैं, जिन्हें तोड़ना काफी मुश्किल होने वाला है. 

मेसी ने किया संन्यास का ऐलान

लियोनेल मेसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, "फाइनल के बाद बीते समय और काफी सोच-विचार के बाद मैं सभी को बताना चाहता हूं कि नेशनल टीम से रिटायर हो रहा हूं. ये एक ऐसा फैसला था, जिससे मुझे दुख हुआ और अब भी अंदर तक दुख होता है, लेकिन मैं समझता हूं कि अब सही समय आ गया है. मैं कसम खाता हूं कि मैंने हमेशा अपना सब कुछ दिया.सिर्फ उन कुछ सालों में नहीं जब हमने सब कुछ जीता, बल्कि उससे पहले भी. मैंने हमेशा इस जर्सी के लिए संघर्ष किया और मैदान पर अपना सब कुछ झोंक दिया, ताकि आपको खुशी दे सकूं और फुटबॉल के जरिए अर्जेंटीना का होने पर गर्व महसूस करा सकूं."

उन्होंने आगे लिखा, "समय तेजी से बीत रहा है, अध्याय खत्म होते हैं और ये एक ऐसा अध्याय है, जो मुझे बहुत दुखी करता है. मुझे नेशनल टीम का हिस्सा रहना पसंद है. हमेशा पसंद रहा है और हमेशा पसंद रहेगा. मैंने अपना सब कुछ दे दिया है. अब देने के लिए कुछ नहीं बचा है और इसके अलावा, कुछ बेहतरीन युवा खिलाड़ी आ रहे हैं, जो यहां होने के हकदार हैं. पिछले 20 सालों में मिले प्यार के लिए धन्यवाद. मुझे मैदान से आपकी आवाज सुनना बहुत याद आएगा. अब मैं आप में से ही एक बन जाऊंगा, बाहर से चीयर और सपोर्ट करूंगा."

फैमिली से लेकर कोच तक सभी को कहा धन्यवाद

उन्होंने अपनी फैमिली को लेकर लिखा, "मेरे परिवार का धन्यवाद जो हमेशा मेरे साथ रहे, इस सफर में मेरा साथ दिया, जो इतना खूबसूरत, फिर भी इतना मुश्किल था. हर उस कोच, टीम के साथी और अधिकारी का धन्यवाद जिनके साथ मैंने ये रास्ता तय किया. मैं अपने साथ कभी न भूलने वाली यादें और पल ले जा रहा हूं. मैं मन की शांति और इस गर्व के साथ जा रहा हूं कि मैंने अपनी टीम के साथियों के साथ मिलकर आपको ऐसे पल दिए हैं, जिनका हमने कभी सिर्फ सपना देखा था. आप सभी के साथ इसे जीना एक अद्भुत अनुभव था. मैं आप सभी से प्यार करता हूं."

3 बार फीफा वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंचा चुके हैं मेसी

अपने शानदार इंटरनेशनल करियर में मेसी ने अर्जेंटीना को 3 फीफा विश्व कप फाइनल में पहुंचाया है. अर्जेंटीना साल 2014 और इसी साल 2026 में खत्म हुए फीफा वर्ल्ड कप में रनर-अप रहा. इस फॉरवर्ड खिलाड़ी की कप्तानी में अर्जेंटीना ने साल 2022 में फीफा वर्ल्ड कप खिताब अपने नाम किया था. 

इस क्लब के लिए खेलेंगे मेसी

भले ही मेसी का इंटरनेशनल करियर अब खत्म हो गया है, लेकिन वो इंटर मियामी के साथ अपना क्लब करियर जारी रखेंगे, जहां वो 2028 तक अनुबंधित हैं. अर्जेंटीना नेशनल टीम से उनके जाने के साथ ही एक शानदार अध्याय का समापन हो रहा है, जिसकी शुरुआत 2005 में हुई थी और जिसमें उन्होंने आखिरकार वर्ल्ड कप की जीत हासिल की, जो लंबे समय से उनके इंटरनेशनल करियर का मुख्य लक्ष्य था.

मेसी के ये 5 महारिकॉर्ड जिनका टूटना मुश्किल

  1. सबसे ज्यादा 8 बैलन डी'ओर अवॉर्ड जीतना
  2. एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा 91 गोल
  3. ला लीगा में सबसे ज्यादा 474 गोल
  4. एक ही क्लब के लिए सबसे ज्यादा 672 गोल
  5. फुटबॉल इतिहास में सबसे ज्यादा ऑफिशियल असिस्ट
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