आईसीसी ने हाल ही में नई टेस्ट रैंकिग जारी की है. जिसमें ज्यादा बड़े बदलाव नहीं देखने को मिले हैं. मगर भारत के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को रैंकिग में बड़ा झटका लगा है. वो एक बार फिर से टॉप 10 की रेस से बाहर हो गए हैं. उनको पाकिस्तानी क्रिकेटर ने पीछे किया है.

पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जा रही है. जिसके पहले मैच में पाकिस्तान की टीम ने बड़ी आसानी से वेस्टइंडीज को मात दे दी. जिसमें सऊद शकील ने धमाकेदार प्रदर्शन किया था.

टॉप पर कायम है बुमराह और रुट

भारत के स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह टेस्ट के गेंदबाजी रैंकिग में पहले नंबर पर काबिज है. उनके खाते में 908 रेंटिग अंक मौजूद है. जबकि दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस है. जिनके पर 841 अंक है.वही टेस्ट के बल्लेबाजी रैंकिग में इंग्लैंड के दिग्गज बल्लेबाज जो रुट कायम है. वही दूसरे नंबर पर केन विलियमसन और तीसरे पर भारत के युवा ओपनर यशस्वी जायसवाल है.

Pakistan’s duo rewarded in the latest ICC Men’s Rankings for big performances in the opening #PAKvWI Test 📈https://t.co/kBWs4c2d5l