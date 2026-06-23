अपने 100वें मैच में किलियन एम्बाप्पे का रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन, इराक को हराकर फ्रांस ने राउंड 32 में बनाई जगह

FIFA World Cup 2026: दिग्गज प्लेयर किलियन एम्बाप्पे ने दो गोल दागे और जीत में अहम योगदान दिया. इसके अलावा एक गोल ओस्मान डेम्बेले ने दागा.

फीफा वर्ल्ड कप 2026 में फ्रांस और इराक के बीच मुकाबला खेला गया था, जिसे फ्रांस ने 3-0 से जीत अपने नाम की है. इस मैच में दिग्गज प्लेयर किलियन एम्बाप्पे ने दो गोल दागे और जीत में अहम योगदान दिया. इसके अलावा एक गोल ओस्मान डेम्बेले ने दागा. इस जीत के साथ फ्रांस ने राउंड ऑफ 32 में अपनी जगह पक्की कर ली है. हालांकि, किलियन एम्बाप्पे के लिए ये मुकाबला काफी यादगार रहने वाला है. क्योंकि एम्बाप्पे ने अपना 100वां इंटरनेशनल मैच खेला और रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन भी किया है.

किलियन एम्बाप्पे का रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन

किलियन एम्बाप्पे अब 6 फीफा वर्ल्ड कप मैचों में दो या उससे अधिक गोल कर चुके हैं, जो टूर्नामेंट के इतिहास में किसी भी अन्य खिलाड़ी से अधिक है. उनके दो गोलों की बदौलत इस वर्ल्ड कप में उन्होंने 4 गोल पूरे कर लिए हैं, जिससे वो गोल्डन बूट की दौड़ में शामिल हो गए हैं और लियोनेल मेसी के बाद दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं.

एम्बाप्पे का 15वां विश्व कप गोल शानदार था, जबकि 16वां गोल उन्हें प्रतिद्वंद्वी की गलती से मिला. मैच की शुरुआत उन्होंने रोनाल्डो के 15 विश्व कप गोलों के आंकड़े से पीछे रहते हुए की थी. पहले उन्होंने उस रिकॉर्ड की बराबरी की और फिर उससे आगे निकल गए. अब वो 16 गोल के साथ मिरोस्लाव क्लोज के बराबर पहुंच गए हैं और रिकॉर्ड धारक लियोनेल मेसी से केवल एक गोल पीछे हैं.

वो 103 इंटरनेशनल मैच खेलने के आंकड़े तक पहुंचने की कोशिश करेंगे. ये उपलब्धि उनके लंबे समय तक कोच रहे डिडिएर डेसचैम्प्स के नाम दर्ज है. फ्रांस टूर्नामेंट में आगे बढ़ता है और एम्बाप्पे सभी मैच खेलते हैं, तो वो राउंड ऑफ 16 तक इस आंकड़े की बराबरी कर सकते हैं.

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