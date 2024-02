स्पोर्ट्स

KL Rahul ruled out of third Test: तीसरे टेस्ट से बाहर हुए KL राहुल, BCCI ने इस खिलाड़ी को टीम में किया शामिल

IND vs ENG: तीसरे टेस्ट से पहले भारत को बड़ा झटका लगा है. केएल राहुल इस मुकाबले से बाहर हो गए हैं. उनकी जगह कर्नाटक के बल्लेबाज को टीम में शामिल किया गया है.