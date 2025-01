रणजी ट्रॉफी में पिछले कुछ दिनों से स्टार खिलाड़ियों के कमबैक हो रहे हैं. जिसमें विराट कोहली से लेकर रोहित शर्मा तक के नाम शामिल है. इसमें से ज्यादातर खिलाड़ियों का प्रदर्शन रणजी में खराब ही रहा है.

अब केएल राहुल का रिपोर्ट कार्ड सामने आ गया है. राहुल ने 5 साल के बाद रणजी ट्रॉफी में खेलते हुए नजर आए. ऐसे में उम्मीद थी कि राहुल बड़ी पारी खेलेंगे. मगर उनका बल्ला पूरी तरह से खामोश रहा. वो हरियाणा के खिलाफ मैच में पहली 24 गेंद डॉट खेली.

अच्छी नहीं रही वापसी

कर्नाटक और हरियाणा के बीच मुकाबला खेला जा रहा है. जिसमें पहले बल्लेबाजी करने उतरी कर्नाटक की टीम को 45 रन पर पहला झटका लगा. जिसके बाद बल्लेबाजी के लिए मैदान पर केएल राहुल उतरे. उन्होंने 37 गेंद का सामना करते हुए 26 रन बनाए. जिसमें 4 चौके शामिल हैं.

Anshul Kamboj delivers a beauty to dismiss KL Rahul 🔥👊



The local boy departs for 26 on his Ranji Trophy return 😬🏏#KLRahul #RanjiTrophy #Karnataka #Sportskeeda pic.twitter.com/flAKwwssJy