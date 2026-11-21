केएल राहुल और पाकिस्तान के पूर्व ओपनर सईद अनवर इस ग्रुप में सिर्फ दो ऐसे बल्लेबाज हैं, जिन्होंने ओपनिंग करते हुए SENA देशों के खिलाफ टेस्ट सेंचुरी बनाई हैं.

केएल राहुल SENA देशों के खिलाफ टेस्ट शतक लगाने वाले 8वें एशियाई बल्लेबाज

केएल राहुल से पहले अजहरुद्दीन, तेंदुलकर, द्रविड़, कोहली बना चुके रिकॉर्ड

लिस्ट में सईद अनवर और केएल राहुल सिर्फ 2 ही ओपनर बल्लेबाज

भारतीय बल्लेबाज केएल राहुल ने शनिवार (21 नवंबर) को इतिहास रच दिया. वे SENA देशों- साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट शतक बनाने वाले पहले भारतीय ओपनर बन गए हैं. ये उपलब्धि हासिल करने वाले 5वें भारतीय क्रिकेटर हैं. राहुल ने वेलिंग्टन में चल रहे पहले टेस्ट में न्यूजीलैंड के खिलाफ 13वां शतक बनाया.

केएल राहुल ने 207 गेंदों पर सेंचुरी बनाकर ये रिकॉर्ड बनाया है. इस उपलब्धि के बाद वे उन एशियाई बैट्समैन के ग्रुप में शामिल हो गए हैं, जिन्होंने सभी चार SENA देशों में टेस्ट सेंचुरी बनाई हैं.

BCCI tweets, "HUNDRED for Team India's vice-captain KL Rahul. A historic century for KL Rahul as he becomes the only Indian opener to score centuries across SENA countries" https://t.co/06LeAl9bFd — ANI (@ANI) November 21, 2026

8वें एशियन बैट्समैन बने केएल राहुल

34 साल के केएल राहुल ये रिकॉर्ड बनाने वाले 8वें एशियाई बल्लेबाज बन गए हैं. उनसे पहले मोहम्मद अजहरुद्दीन, सचिन तेंदुलकर, सईद अनवर, राहुल द्रविड़, यूनिस खान, कुमार संगकारा और विराट कोहली ये उपलब्धि हासिल कर चुके हैं.

केएल राहुल और पाकिस्तान के पूर्व ओपनर सईद अनवर इस ग्रुप में सिर्फ दो ऐसे बल्लेबाज हैं, जिन्होंने ओपनिंग करते हुए SENA देशों के खिलाफ टेस्ट सेंचुरी बनाई हैं.

राहुल ने विदेशी धरती पर बनाए 10 टेस्ट शतक

न्यूजीलैंड में टेस्ट सेंचुरी के साथ ही राहुल के टेस्ट शतकों की संख्या 13 हो गई है, जिसमें 10 विदेशी जमीन पर बनाई गई हैं, जबकि तीन घरेलू मैदानों बनाए. केएल राहुल के ये रिकॉर्ड बताते हैं कि वो विदेशी मैदानों पर अच्छा प्रदर्शन करते हैं.

5 सालों में ओपनर के तौर पर लगाए 7 टेस्ट शतक

राहुल की सेंचुरी ने उन्हें हाल के सालों में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले टेस्ट ओपनर्स में भी शामिल कर लिया है. 2021 से उन्होंने ओपनर के तौर पर 7 टेस्ट शतक बनाए, जो बेन डकेट, यशस्वी जायसवाल और दिमुथ करुणारत्ने के बाद सबसे ज्यादा हैं. वह वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 में ओपनर्स में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाजों में भी शामिल हैं, जिसमें उन्होंने चार शतक लगाए हैं, जो टॉम लैथम और ट्रैविस हेड के बराबर हैं.

मुरली विजय के रिकॉर्ड की भी बराबरी

ओपनिंग में खेलते हुए केएल राहुल ने 12 टेस्ट सेंचुरी लगाई हैं और वो मुरली विजय के बराबर आ गए हैं. सुनील गावस्कर 33 सेंचुरी के साथ लिस्ट में सबसे आगे हैं. उनके बाद वीरेंद्र सहवाग 22 की सेंचुरी, जबकि गौतम गंभीर और रोहित शर्मा की 9-9 सेंचुरी हैं.

केएल राहुल के नाम ये उपलब्धि तब आई, जब वो SENA देशों के खिलाफ टेस्ट में 50 से ज्यादा रन बनाने वाले भारत के पहले ओपनर बन चुके थे. उन्होंने न्यूज़ीलैंड के खिलाफ दूसरे दिन नाबाद अर्धशतक बनाया था और शनिवार को इसे ऐतिहासिक शतक में बदल दिया.



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