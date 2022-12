अपनी खराब फॉर्म का ठीकरा KL Rahul ने टाइट शेड्यूल पर फोड़ा, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वापसी की उम्मीद

KL Rahul ने बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज में सिर्फ 57 रन बनाए. वह पिछली 8 पारियों में सिर्फ एक अर्धशतकीय पारी खेल सके हैं.

kl rahul accepts failure in test cricket but blames tight schedule for his current form