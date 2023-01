'वनडे क्रिकेट में मैं दुनिया का नंबर 1, विराट से हूं बेहतर', पाकिस्तान के इस क्रिकेटर ने सीधा Virat Kohli को ललकारा

Khurram Manzoor: पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी खुर्रम मंजूर ने चयनकर्ताओं पर भी सवाल खड़ा किया और उन्हें नजरअंदाज करने का आरोप लगाया.

Khurram manzoor campared himself to virat kohli said ignored by the selectors of pakistan cricket