रोनाल्डो और मेसी भी गोल देखकर हैरान, छठी क्लास के छात्र ने हैरतअगेंज गोल से इंटरनेट पर मचाई सनसनी

केरल के छठी क्लास के छात्र ने स्कूल टूर्नामेंट में बैकहील से गोल कर इंटरनेट पर सनसनी मचा दी है. इस वीडियों को अब तक लाखों लोग देख चुके हैं.

