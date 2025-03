रणजी ट्रॉफी 2024-25 का फाइनल मुकाबला विदर्भ और केरल के बीच 26 फरवरी से खेला जा रहा है. ये फाइनल मुकाबला नागपुर के विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जा रहा है. इस मैच में विदर्भ टीम के बल्लेबाज करुण नायर ने उम्दा शतकीय पारी खेली है. इस शतक के साथ उनकी टीम भी जीत की करीब पहुंच रही है. हालांकि नायर ने अपने शतक के बाद काफी शानदार सेलिब्रेशन भी किया है. नायर का बल्ला काफी धूम मचा रहा है और उन्होंने अपना 9वां शतक जड़ दिया है.

करुण नायर ने जड़ा दमदार शतक

केरल के खिलाफ फाइनल मुकाबले में करुण नायर ने 295 गेंदों में 2 छक्के और 10 चौकों की मदद से 135 रनों की पारी खेली. इस पारी के साथ विदर्भ की टीम फाइनल जीतने की करीब भी पहुंच गई है. करुण नायर ने इस रणजी सीजन में कुल 4 शतक लगाए हैं. वहीं विजय हजारे ट्रॉफी में करुण ने 5 शतक पारी थे. वहीं फाइनल में शतक के बाद नायर ने उंगलियों से 9 का इशारा भी किया. करुण नायर ने इस रणजी सीजन 55.2 की औसत से 828 रन बनाए हैं.

KARUN NAIR HUNDRED IN THE RANJI TROPHY FINAL. 💯



- The celebration from Nair is a statement for selectors. 🥶pic.twitter.com/k9bZkjks4a