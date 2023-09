कपिल देव हुए किडनैप? मुंह पर कपड़ा और हाथ बंधे, वीडियो वायरल

डीएनए हिंदी: पूर्व भारतीय क्रिकेटर गौतम गंभीर ने X (ट्विटर) पर एक वीडियो शेयर कर सनसनी मचा दी है. वीडियो में देखा जा सकता है कि भारत के महानतम कप्तानों में से एक कपिल देव जैसे दिखने वाले शख्स को दो लोग मुंह और हाथ बांधे ले जा रहे हैं. वीडियो में दिख रहे शख्स के चेहरे पर खौफ साफ देखा जा सकता है. गंभीर ने वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा - क्या किसी और को भी यह वीडियो मिला है? उम्मीद करता हूं कि ये कपिल देव ना हों और वह ठीक हों.

वीडियो पोस्ट होने के बाद कॉमेंट्स की आई बाढ़

गंभीर ने जो वीडियो पोस्ट किया है उसमें सही मायनों में किडनैपिंग जैसी चीजें दिख रही हैं. कपिल देव जैसा दिख रहा शख्स असहाय नजरों से पीछे मुड़ करके भी देखता है. दो लोग उसे पकड़कर किसी कमरे की ओर ले जाते दिख रहे हैं. गंभीर के वीडियो डालते ही लोग रिप्लाई में लिखने लगे कि यह पक्का किसी विज्ञापन के शूट का होगा. वहीं एक शख्स ने गंभीर को ही खरी-खोटी सुना दी. उसने लिखा - शर्म आनी चाहिए आपको ऐसे वीडियोज शेयर करते हुए. एक शख्श ने लिखा - डायरेक्ट कॉल लगाकर पूछो, वीडियो शेयर मत करो, लोग अर्थ का अनर्थ बनाने लगते हैं.

Anyone else received this clip, too? Hope it’s not actually @therealkapildev 🤞and that Kapil Paaji is fine! pic.twitter.com/KsIV33Dbmp