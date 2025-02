चैंपियंस ट्रॉफी से पहले पाकिस्तान में ट्राई सीरीज खेली जा रही है. जिसमें पाकिस्तान के साथ न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका की टीम खेल रही है. जिसके दूसरे मैच न्यूजीलैंड का सामना साउथ अफ्रीका के साथ हुआ.

लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में केन विलियमसन के शतक का सूखा खत्म हो गया. उन्होंने एकदिवसीय क्रिकेट में 5 साल 7 महीने के बाद शतक जड़ा है.

केन विलियमसन की चमकी किस्मत

न्यूजीलैंड के स्टार बल्लेबाज केन विलियमसन ने लंबे समय बाद साउथ अफ्रीका के खिलाफ शतक जड़ दिया है. विलियमसन की पारी काफी सही टाइम पर आई है. चैंपियंस ट्रॉफी से पहले धमाकेदार शतक लगाकर विलियमसन ने न्यूजीलैंड को ट्राई सीरीज के फाइनल में पहुंचा दिया.

Kane Williamson brings up his 14th ODI century in just 72 balls. His second fastest century in ODI cricket and part of a 187-run second wicket stand with Devon Conway (97) 🏏 #3Nations1Trophy #NZvSA #CricketNation pic.twitter.com/PAXZmobTLo