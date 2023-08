Asia Cup 2023: पहले दो मैचों में नहीं खेलेगा भारत का यह स्टार खिलाड़ी, टीम इंडिया को बड़ा झटका!

डीएनए हिंदी: इस साल के एशिया कप में भारतीय टीम अपना पहला मैच 2 सितंबर को पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगी. इसके बाद उसे नेपाल के खिलाफ भी खेलना है. अभी तक भारतीय टीम के प्लेइंग-11 को लेकर कुछ तय नहीं है. इस बीच टीम के कोच राहुल द्रविड़ ने यह साफ कर दिया है कि पहले दो मैचों में के एल राहुल नहीं खेलेंगे. चोट के बाद वापसी कर रहे के एल राहुल टीम में ओपनर के तौर पर शामिल किए गए हैं. ऐसे में पूरी उम्मीद है कि रोहित शर्मा के साथ शुभमन गिल ही ओपनिंग करेंगे. के एल राहुल के न खेलने पर ईशान किशन को विकेटकीपर के तौर पर मौका मिल सकता है.

भारतीय टीम के मुख्य कोच राहुल द्रविड़ ने बताया है, 'के एल राहुल की प्रोग्रेस काफी अच्छी है लेकिन वह भारत के पहले दो मैचों के लिए उपलब्ध नहीं होंगे. पहले दो मैच पाकिस्तान और नेपाल के खिलाफ हैं.' बता दें कि इस बार एशिया कप वनडे फॉर्मैट में खेला जा रहा है और श्रीलंका और पाकिस्तान संयुक्त रूप से इसकी मेजबानी कर रहे हैं. हालांकि, भारत के सभी मैच पाकिस्तान से बाहर ही रखे गए हैं.

