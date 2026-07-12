केन और बेलिंगहम की जोड़ी ने बनाया महारिकॉर्ड, फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में पहली बार हुआ ये कारनामा

Jude Bellingham and harry kane: फीफा वर्ल्ड कप 2026 के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में इंग्लैंड ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए नॉर्वे को 2-1 से हरा दिया है. इस जीत के साथ ही इंग्लैंड ने चौथी बार सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है.

फीफा वर्ल्ड कप 2026 के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में इंग्लैंड ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए नॉर्वे को 2-1 से हरा दिया है. इस जीत के साथ ही इंग्लैंड ने चौथी बार सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है. इंग्लैंड के लिए इस मैच में जूड बेलिंगहम ने दो गोल दागे और टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई. इसके अलावा बेलिंगहम ने इंग्लैंड के कप्तान हैरी केन के साथ मिलकर इतिहास रच दिया है और एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया है. वर्ल्ड कप के इतिहास में पहली बार ऐसा कारनामा हुआ है.

केन और बेलिंगहम ने रचा इतिहास

हैरी केन और जूड बेलिंगहम की जोड़ी ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 में ऐतिहासिक उपलब्धि को अपने नाम की है. वर्ल्ड कप के इतिहास में ये पहला मौका है, जब एक ही टीम के दो खिलाड़ियों ने टूर्नामेंट में 6 से ज्यादा गोल किए हैं. बेलिंगहम इस वर्ल्ड कप में अब तक 6 गोल कर चुके हैं, जबकि हैरी केन ने भी इंग्लैंड की ओर से खेलते हुए 6 गोल दागे हैं. इन दोनों खिलाड़ियों की शानदार जुगलबंदी का फायदा इंग्लैंड को इस वर्ल्ड कप में मिला है.

नॉर्वे के खिलाफ जीत के हीरो रहे बेलिंगहम

क्वार्टर फाइनल मुकाबले में नॉर्वे के खिलाफ जूड बेलिंगहम का जलवा देखने को मिला. मैच के 36वें मिनट में नॉर्व की ओर से मैच का पहला गोल एंड्रियास शेल्डरुप ने दागा. हालांकि, बेलिंगहम ने नॉर्वे की इस बढ़त को ज्यादा समय तक के लिए कायम नहीं रहने दिया. उन्होंने पहले हाफ के इंजरी टाइम में बेहतरीन गोल करते हुए स्कोर को 1-1 से बराबर कर दिया. दूसरे हाफ में दोनों टीमों का डिफेंस बेहद मजबूत नजर आया और किसी भी टीम को गोल करने में सफलता हासिल नहीं हुई. उसके बाद मैच अतिरिक्त समय में पहुंचा, जहां एक बार फिर बेलिंगहम का जादू देखने को मिला और उन्होंने 93वें मिनट में दूसरा गोल करके इंग्लैंड की जीत पर मुहर लगा दी.

चौथी बार सेमीफाइनल में पहुंची इंग्लैंड

इंग्लैंड ने 1966, 1990 और 2018 के बाद ये चौथी बार सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की की है. सेमीफाइनल में इंग्लिश टीम का सामना अर्जेंटीना से होने वाला है. इंग्लैंड ने अब तक सिर्फ एक बार वर्ल्ड कप की ट्रॉफी को अपने नाम किया है. 1966 में इंग्लैंड ने फाइनल में जर्मनी को हराकर खिताब पर कब्जा जमाया था.

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