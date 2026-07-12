FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
कल का मौसम, 13 जुलाई: बादलों से ढका रहेगा दिल्ली का आसमान, जानिए नोएडा-गुरुग्राम और अन्य शहरों का हाल

कल का मौसम, 13 जुलाई: बादलों से ढका रहेगा दिल्ली का आसमान, जानिए नोएडा-गुरुग्राम और अन्य शहरों का हाल

'मैं हमारे प्रदर्शन से बिल्कुल खुश नहीं हूं...' फीफा वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में पहुंचने के बाद भी निराश हैं इंग्लैंड के कोच

'मैं हमारे प्रदर्शन से बिल्कुल खुश नहीं हूं...' फीफा वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में पहुंचने के बाद भी निराश हैं इंग्लैंड के कोच

इस सहकारी बैंक चुनाव में BJP-शिवसेना महायुति का बड़ा दांव, आपकी जेब और खेती के लोन पर कैसे पड़ेगा इस सियासी खेल का सीधा असर?

इस सहकारी बैंक चुनाव में BJP-शिवसेना महायुति का बड़ा दांव, आपकी जेब और खेती के लोन पर कैसे पड़ेगा इस सियासी खेल का सीधा असर?

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
ऑस्ट्रेलिया में बहती है पृथ्वी की सबसे पुरानी नदी, कभी रेगिस्तान जैसी तो कभी बन जाती है उफनती धारा

ऑस्ट्रेलिया में बहती है पृथ्वी की सबसे पुरानी नदी, कभी रेगिस्तान जैसी तो कभी बन जाती है उफनती धारा

एक टिकट में 9 राज्य कवर! 58 स्टॉपेज पर रुकती है भारत की ये इकलौती ट्रेन, 4 दिन में पूरा करती है 4189KM का सफर

एक टिकट में 9 राज्यों की सैर! 58 स्टॉपेज पर रुकती है भारत की ये इकलौती ट्रेन, 4 दिन में पूरा करती है 4189 KM का सफर

पंजाब की पांच नदियों में सबसे बड़ी 'बहन' कौन? जानें माउंट कैलाश से निकलकर भी नेपाल में क्यों नहीं बहता इसका पानी

पंजाब की पांच नदियों में सबसे बड़ी 'बहन' कौन? जानें माउंट कैलाश से निकलकर भी नेपाल में क्यों नहीं बहता इसका पानी

हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्स

स्पोर्ट्स

केन और बेलिंगहम की जोड़ी ने बनाया महारिकॉर्ड, फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में पहली बार हुआ ये कारनामा

Jude Bellingham and harry kane: फीफा वर्ल्ड कप 2026 के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में इंग्लैंड ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए नॉर्वे को 2-1 से हरा दिया है. इस जीत के साथ ही इंग्लैंड ने चौथी बार सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Jul 12, 2026, 04:47 PM IST

केन और बेलिंगहम की जोड़ी ने बनाया महारिकॉर्ड, फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में पहली बार हुआ ये कारनामा

Jude Bellingham and harry kane (Photo ESPN)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

फीफा वर्ल्ड कप 2026 के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में इंग्लैंड ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए नॉर्वे को 2-1 से हरा दिया है. इस जीत के साथ ही इंग्लैंड ने चौथी बार सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है. इंग्लैंड के लिए इस मैच में जूड बेलिंगहम ने दो गोल दागे और टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई. इसके अलावा बेलिंगहम ने इंग्लैंड के कप्तान हैरी केन के साथ मिलकर इतिहास रच दिया है और एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया है. वर्ल्ड कप के इतिहास में पहली बार ऐसा कारनामा हुआ है. 

केन और बेलिंगहम ने रचा इतिहास

हैरी केन और जूड बेलिंगहम की जोड़ी ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 में ऐतिहासिक उपलब्धि को अपने नाम की है. वर्ल्ड कप के इतिहास में ये पहला मौका है, जब एक ही टीम के दो खिलाड़ियों ने टूर्नामेंट में 6 से ज्यादा गोल किए हैं. बेलिंगहम इस वर्ल्ड कप में अब तक 6 गोल कर चुके हैं, जबकि हैरी केन ने भी इंग्लैंड की ओर से खेलते हुए 6 गोल दागे हैं. इन दोनों खिलाड़ियों की शानदार जुगलबंदी का फायदा इंग्लैंड को इस वर्ल्ड कप में मिला है.

FIFA 2026

नॉर्वे के खिलाफ जीत के हीरो रहे बेलिंगहम

क्वार्टर फाइनल मुकाबले में नॉर्वे के खिलाफ जूड बेलिंगहम का जलवा देखने को मिला. मैच के 36वें मिनट में नॉर्व की ओर से मैच का पहला गोल एंड्रियास शेल्डरुप ने दागा. हालांकि, बेलिंगहम ने नॉर्वे की इस बढ़त को ज्यादा समय तक के लिए कायम नहीं रहने दिया. उन्होंने पहले हाफ के इंजरी टाइम में बेहतरीन गोल करते हुए स्कोर को 1-1 से बराबर कर दिया. दूसरे हाफ में दोनों टीमों का डिफेंस बेहद मजबूत नजर आया और किसी भी टीम को गोल करने में सफलता हासिल नहीं हुई. उसके बाद मैच अतिरिक्त समय में पहुंचा, जहां एक बार फिर बेलिंगहम का जादू देखने को मिला और उन्होंने 93वें मिनट में दूसरा गोल करके इंग्लैंड की जीत पर मुहर लगा दी.

चौथी बार सेमीफाइनल में पहुंची इंग्लैंड

इंग्लैंड ने 1966, 1990 और 2018 के बाद ये चौथी बार सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की की है. सेमीफाइनल में इंग्लिश टीम का सामना अर्जेंटीना से होने वाला है. इंग्लैंड ने अब तक सिर्फ एक बार वर्ल्ड कप की ट्रॉफी को अपने नाम किया है. 1966 में इंग्लैंड ने फाइनल में जर्मनी को हराकर खिताब पर कब्जा जमाया था.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
ऑस्ट्रेलिया में बहती है पृथ्वी की सबसे पुरानी नदी, कभी रेगिस्तान जैसी तो कभी बन जाती है उफनती धारा
ऑस्ट्रेलिया में बहती है पृथ्वी की सबसे पुरानी नदी, कभी रेगिस्तान जैसी तो कभी बन जाती है उफनती धारा
एक टिकट में 9 राज्य कवर! 58 स्टॉपेज पर रुकती है भारत की ये इकलौती ट्रेन, 4 दिन में पूरा करती है 4189KM का सफर
एक टिकट में 9 राज्यों की सैर! 58 स्टॉपेज पर रुकती है भारत की ये इकलौती ट्रेन, 4 दिन में पूरा करती है 4189 KM का सफर
पंजाब की पांच नदियों में सबसे बड़ी 'बहन' कौन? जानें माउंट कैलाश से निकलकर भी नेपाल में क्यों नहीं बहता इसका पानी
पंजाब की पांच नदियों में सबसे बड़ी 'बहन' कौन? जानें माउंट कैलाश से निकलकर भी नेपाल में क्यों नहीं बहता इसका पानी
इंडोनेशिया की सबसे लंबी नदी कौन-सी है? भूमध्य रेखा वाले शहर से होकर गुजरती है और इस पर तैरते हैं मार्केट
इंडोनेशिया की सबसे लंबी नदी कौन-सी है? भूमध्य रेखा वाले शहर से होकर गुजरती है और इस पर तैरते हैं मार्केट
हरियाणा के ये 5 बिजनेसमैन दुनिया में बजा रहे सफलता का डंका, जानें किसकी-कितनी है नेटवर्थ
हरियाणा के ये 5 बिजनेसमैन दुनिया में बजा रहे सफलता का डंका, जानें किसकी-कितनी है नेटवर्थ
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement