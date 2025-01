श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जा रही है. जिसका पहला मैच गॉल में खेला जा लहा है. पहले टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों ने कमाल का प्रदर्शन किया. जिसमें विकेटकीपर बल्लेबाज जोश इंगलिस ने डेब्यू टेस्ट में शतक जड़ दिया है.



उन्होंने सिर्फ 90 गेंदों पर धमाकेदार शतकीय पारी खेली. जोश इंगलिस ने अपनी पारी में 10 चौके और 1 छक्के लगाए. अपने डेब्यू टेस्ट में शतक लगाने वाले वो ऑस्ट्रेलिया के 21वें खिलाड़ी बन गए.

नहीं तोड़ पाए बड़ा रिकॉर्ड

श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट में जोश इंगलिस ने 94 गेंदों पर 102 रनों की धमाकेदार पारी खेली. वो डेब्यू टेस्ट में सबसे तेज शतक बनाने की लिस्ट में शिखर धवन से पीछे रह गए. धवन ने अपने डेब्यू मैच में 85 गेंदों पर सेंचुरी जड़ी थी. जोश इंगलिस डेब्यू टेस्ट में सबसे तेज शतक जड़ने के मामले में दूसरे नंबर पर हैं.

It's a century on Test debut for Josh Inglis!



From just 90 balls, with 10 fours and a six, Inglis is the first Australian to make a century on Test debut since Adam Voges in 2015 #SLvAUS pic.twitter.com/yFCXF74UK9