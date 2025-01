भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे दूसरे टी20 मैच में जोस बटलर ने बड़ा कारनामा कर दिया है. इंग्लैंड की टीम भारत के खिलाफ 5 मैचों की टी20 सीरीज खेल रही है. जिसमें लगातार दूसरे मैच में कप्तान बटलर का बल्ला खूब बोल रहा है.

मगर उनके अलावा इंग्लैंड के बाकी बल्लेबाज सस्ते में पवेलियन लौट जा रहे हैं. दूसरे टी20 मैच में दोंनो ही टीमों को चोट की समस्या से जूझना पड़ा. जिसकी वजह से भारत और इंग्लैंड ने अपनी प्लेइंग इलेवन में 2 - 2 बदलाव भी किए. आइए जानें किस बड़े रिकॉर्ड पर बटलर ने कब्जा कर लिया है.

भारत के खिलाफ टी20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बने बटलर

भारत के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में जोस बटलर ने 27 रन बनाते ही बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. उन्होंने इस मामले में वेस्टइंडीज के धाकड़ बल्लेबाज को पीछे छोड़ दिया.

JOS LEADS THE WAY 🔥



Most runs against India in T20Is



𝟱𝟵𝟯* - 𝗝𝗼𝘀 𝗕𝘂𝘁𝘁𝗹𝗲𝗿 (𝗔𝘁 𝟮𝟳*)

592 - Nicholas Pooran

574 - Glenn Maxwell

524 - David Miller

500 - Aaron Finch#INDvsENG pic.twitter.com/j8TaPg7CmP