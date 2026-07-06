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क्वार्टर फाइनल से पहले इंग्लैंड को लगा तगड़ा झटका, जीत का जश्न मनाने के दौरान चोटिल हुआ दिग्गज खिलाड़ी

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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्स

स्पोर्ट्स

क्वार्टर फाइनल से पहले इंग्लैंड को लगा तगड़ा झटका, जीत का जश्न मनाने के दौरान चोटिल हुआ दिग्गज खिलाड़ी

Jordan Henderson injury: मेक्सिको के खिलाफ जीत के बाद जश्न मनाना जॉर्डन हेंडरसन को काफी भारी पड़ा है, क्योंकि इस दौरान वो खुद को चोट लगा बैठे, जिसके बाद इंग्लैंड की टेंशन बढ़ गई है.

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मोहम्मद साबिर

Updated : Jul 06, 2026, 05:01 PM IST

क्वार्टर फाइनल से पहले इंग्लैंड को लगा तगड़ा झटका, जीत का जश्न मनाने के दौरान चोटिल हुआ दिग्गज खिलाड़ी

Jordan Henderson injury (PHOTO IANS)

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फीफा वर्ल्ड कप 2026 के राउंड ऑफ 16 में इंग्लैंड और मेक्सिको के बीच रविवार 6 जुलाई 2026 को मुकाबला खेला गया था. इस मैच में इंग्लैंड ने 3-2 से रोमांचक जीत हासिल की है और क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है. इंग्लैंड को क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे के खिलाफ रविवार 12 जुलाई 2026 को मुकाबला खेलना है. लेकिन इससे पहले टीम को एक तगड़ा झटका लगा है. मेक्सिको के खिलाफ जीत के बाद जश्न मनाना जॉर्डन हेंडरसन को काफी भारी पड़ा है, क्योंकि इस दौरान वो खुद को चोट लगा बैठे, जिसके बाद इंग्लैंड की टेंशन बढ़ गई है. वहीं जॉर्डन हेंडरसन की इंजरी को लेकर टीम के कोच थॉमस ट्यूशेल ने जानकारी की है. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है. 

कैसे लगी हेंडरसन को चोट?

जॉर्डन हेंडरसन इस मुकाबले में मैदान पर नहीं उतरे थे, लेकिन मैच खत्म होने के बाद टीम के साथ जीत का जश्न मना रहे थे. इस दौरान वो विज्ञापन बोर्ड से नीचे गिर गए और उनकी कलाई में चोट लग गई. चोट लगने के बाद मेडिकल टीम तुरंत मैदान पर पहुंची और उन्हें स्ट्रेचर पर बाहर ले जाया गया.

कोच ने हेंडरसन को लेकर दिया अपडेट

मैच के बाद इंग्लैंड के कोच थॉमस ट्यूशेल ने बताया, "जॉर्डन गिर गए और उनकी कलाई में काफी गंभीर चोट लगी है. डॉक्टरों ने बताया है कि उन्हें अस्पताल ले जाया गया है. ये हमारे लिए दुखद खबर है, क्योंकि जीत की खुशी के बीच उनका घायल होना अच्छा नहीं लगा." 

FIFA 2026

ट्यूशेल ने अपनी टीम की तारीफ करते हुए कहा, "हमें हर चीज की जरूरत थी. ये बहुत मुश्किल था. जिन पलों में हमें लगा कि हम लय पकड़ सकते हैं, हमें झटके लगे. यही सही सोच है. ये टीम सच में बहुत अच्छी है. जब मुश्किलें आती हैं, तो वो कभी हार नहीं मानते, वो कभी विश्वास नहीं खोते."

उन्होंने आगे मेक्सिको के खिलाफ खेलने को लेकर कहा, "ये एक यादगार मैच था, खिलाड़ियों ने अपना पूरा दम लगाया. इस टीम में दिल है, हौसला है और अंत तक लड़ने का जज्बा है." अब इंग्लैंड का सामना क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे से 12 जुलाई को होगा. इंग्लैंड और नॉर्वे के बीच अब तक 12 मुकाबले खेले जा चुके हैं. दोनों देशों के बीच पहले चार मैच 1937, 1938, 1949 और 1966 में फ्रेंडली थे और इंग्लैंड ने उन सभी को 20-2 के कुल स्कोर से जीता था.

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