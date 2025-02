दुनियाभर के हर क्रिकेटर का सपना होता है कि वे अपने देश के लिए टेस्ट डेब्यू करे. हालांकि कुछ ऐसे खिलाड़ी भी होते है. जिनको डेब्यू मैच में ही टीम की कप्तानी मिल जाती है.

पिछले 20 साल के इतिहास में सिर्फ 2 खिलाड़ी के साथ ही ऐसा हुआ है. जिसमें अब जोनाथन कैंपबेल का नाम भी जुड़ गया है. जिससे इस खिलाड़ी की किस्मत चमक गई.

कैसे डेब्यू मैच में ही मिल गई कप्तानी

जिम्बाब्वे की टीम आयरलैंड के खिलाफ एकमात्र टेस्ट मैच खेल रही है. जिस मैच से फैमिली प्रॉब्लेम की वजह से नियमित कप्तान क्रेग एर्विन बाहर हो गए थे. जिसकी वजह से जोनाथन को कप्तानी करने का मौका मिला. उनके पास घरेलू क्रिकेट में कप्तानी का अनुभव है.

🚨 𝗧𝗘𝗔𝗠 𝗡𝗘𝗪𝗦: Zimbabwe captain Craig Ervine has withdrawn from the one-off Test against Ireland due to a family emergency. Johnathan Campbell, making his Test debut, will lead the side. A proven leader at the domestic level, Campbell brings exciting energy and has been… pic.twitter.com/T4cqGji4a3

A remarkable day for Johnathan Campbell in Bulawayo 🙌



- He becomes only the second captain to lead his team on Test debut this century (other than captains in a team's inaugural Test)

- Follows his father Alistair Campbell- they become the fourth father-son duo to captain in… pic.twitter.com/v2bIS3rW1N