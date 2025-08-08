JK TYRE RACING SEASON 2025 : इस बार कोयंबटूर में लगेगा रेसर्स का मेला, जमकर मचेगा धमाल
स्पोर्ट्स
2025 सीज़न में नोविस कप में 10 रेस होंगे और RE GT Cup में 8 रेस होंगे. ये रेस JK Tyre Motorsport के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर 9 और 10 अगस्त को लाइव देखी जा सकेगी.
जेके टायर का रेसिंग सीज़न 2025 9 अगस्त को शुरू होने वाला है. इस बार कोयंबटूर के कारी मोटर स्पीडवे में 9 और 10 अगस्त को रेसर्स का मेला लगने वाला है. इस ओपनिंग राउंड में रेसर्स जेके टायर नोविस कप और रॉयल एनफील्ड कॉन्टिनेंटल जीटी कप में अपनी मजबूत शुरुआत के लिए हिस्सा लेंगे. यहां जम्मू, दिल्ली, सिक्किम, मुंबई, हैदराबाद, बैंगलोर और चेन्नई से आए रेसर्स हिस्सा लेंगे.
JK Tyre का Royal Enfield Continental GT Cup खासतौर पर टू-व्हीलर एंथुसिएस्ट्स के लिए है. यह कप प्रो-एम फॉर्मेट में खेला जाएगा. माने इस कप में प्रोफेशनल और एमैच्योर दोनों तरह के राइडर्स एक साथ हिस्सा लेंगे. इसके लिए रॉयल एन्फील्ड ने Street to Track नाम से टैलेंट हंट भी ऑर्गनाइज़ किया था. नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट ज़ोन्स से 64 एमैच्योर राइडर्स सलेक्ट किए गए. इसके बाद 50 प्रोफेशनल और 64 एमैच्योर राइडर्स ने फाइनल सलेक्शन राउंड में हिस्सा लिया. सलेक्शन प्रोसेस के बाद 24 प्रोफेशनल और एमैच्योर राइडर्स के बीच रेस होगी.
जेके टायर नोविस कप की शुरुआत 2018 में हुई थी. इसमें भारत में बने फॉर्मूला कारों को फीचर किया जाता है. ये भारत की सबसे ज्यादा चर्चित एंट्री लेवल कैटेगरी है. यह उन एमेच्योर्स के लिए बेहतरीन मौका है जो फॉर्मूला रेसिंग करना चाहते हैं. इस साल 5 अलग-अलग प्रोफेशनल टीमों का प्रतिनिधित्व 27 रेसर्स करेंगे.
2025 सीज़न में नोविस कप में 10 रेस होंगे और RE GT Cup में 8 रेस होंगे. ये रेस तीन राउंड्स में करवाए जाएंगे. ये रेस JK Tyre Motorsport के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर 9 और 10 अगस्त को लाइव देखी जा सकेगी.
