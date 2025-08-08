Twitter
Advertisement
Headlines

JK TYRE RACING SEASON 2025 : इस बार कोयंबटूर में लगेगा रेसर्स का मेला, जमकर मचेगा धमाल

कैबिनेट मीटिंग में मोदी सरकार ने लिए कई बड़े फैसले, उज्ज्वला, LPG सब्सिडी और शिक्षा पर फोकस

Sawan 2025: सावन के आखिरी शनिवार को करें इस स्त्रोत का पाठ, शनिदेव के साथ मिलेगी महादेव की कृपा

ये हैं भारत के टॉप 10 सुरक्षित शहर, देखें कौन है नंबर 1

Bihar Assembly Election 2025: ​बिहार के पूर्णिया की कसबा विधानसभी सीट पर तेज हुई सियासी जंग, किसका होगा राजतिलक?

राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर लगाया नया आरोप, वेबसाइट बंद कर सबूत मिटा रहा EC, शपथ पत्र को लेके EC पर कसा तंज

'इंटेंस ओसीडी' की शिकार हैं Jenna Ortega, जानें क्या है ऑब्सेसिव-कंपल्सिव डिसऑर्डर का सही मतलब

प्रेमानंद महाराज से जानें कौन सी 6 चीजें इंसान को कर देती हैं बर्बाद, आज ही बना लें दूरी

Delhi News: दिल्ली के रेस्टोरेंट में सलवार कमीज़ पहनी महिला को एंट्री से रोका, ट्विटर पर भड़क गए लोग

गेहूं से ज्यादा हेल्दी होता है ज्वार, इसकी रोटी खाने से मिलते हैं कई फायदे, यहां जानें

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
JK TYRE RACING SEASON 2025 : इस बार कोयंबटूर में लगेगा रेसर्स का मेला, जमकर मचेगा धमाल

JK TYRE RACING SEASON 2025 : इस बार कोयंबटूर में लगेगा रेसर्स का मेला, जमकर मचेगा धमाल

कैबिनेट मीटिंग में मोदी सरकार ने लिए कई बड़े फैसले, उज्ज्वला, LPG सब्सिडी और शिक्षा पर फोकस

कैबिनेट मीटिंग में मोदी सरकार ने लिए कई बड़े फैसले, उज्ज्वला, LPG सब्सिडी और शिक्षा पर फोकस

Sawan 2025: सावन के आखिरी शनिवार को करें इस स्त्रोत का पाठ, शनिदेव के साथ मिलेगी महादेव की कृपा

सावन के आखिरी शनिवार को करें इस स्त्रोत का पाठ, शनिदेव के साथ मिलेगी महादेव की कृपा

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
ये हैं भारत के टॉप 10 सुरक्षित शहर, देखें कौन है नंबर 1

ये हैं भारत के टॉप 10 सुरक्षित शहर, देखें कौन है नंबर 1

'इंटेंस ओसीडी' की शिकार हैं Jenna Ortega, जानें क्या है ऑब्सेसिव-कंपल्सिव डिसऑर्डर का सही मतलब

'इंटेंस ओसीडी' की शिकार हैं Jenna Ortega, जानें क्या है ऑब्सेसिव-कंपल्सिव डिसऑर्डर का सही मतलब

प्रेमानंद महाराज से जानें कौन सी 6 चीजें इंसान को कर देती हैं बर्बाद, आज ही बना लें दूरी

प्रेमानंद महाराज से जानें कौन सी 6 चीजें इंसान को कर देती हैं बर्बाद, आज ही बना लें दूरी

Homeस्पोर्ट्स

स्पोर्ट्स

JK TYRE RACING SEASON 2025 : इस बार कोयंबटूर में लगेगा रेसर्स का मेला, जमकर मचेगा धमाल

2025 सीज़न में नोविस कप में 10 रेस होंगे और RE GT Cup में 8 रेस होंगे. ये रेस JK Tyre Motorsport के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर 9 और 10 अगस्त को लाइव देखी जा सकेगी.

Latest News

डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Aug 08, 2025, 06:53 PM IST

JK TYRE RACING SEASON 2025 : इस बार कोयंबटूर में लगेगा रेसर्स का मेला, जमकर मचेगा धमाल

TRENDING NOW

जेके टायर का रेसिंग सीज़न 2025 9 अगस्त को शुरू होने वाला है. इस बार कोयंबटूर के कारी मोटर स्पीडवे में 9 और 10 अगस्त को रेसर्स का मेला लगने वाला है. इस ओपनिंग राउंड में रेसर्स जेके टायर नोविस कप और रॉयल एनफील्ड कॉन्टिनेंटल जीटी कप में अपनी मजबूत शुरुआत के लिए हिस्सा लेंगे. यहां जम्मू, दिल्ली, सिक्किम, मुंबई, हैदराबाद, बैंगलोर और चेन्नई से आए रेसर्स हिस्सा लेंगे.

JK Tyre का Royal Enfield Continental GT Cup खासतौर पर टू-व्हीलर एंथुसिएस्ट्स के लिए है. यह कप प्रो-एम फॉर्मेट में खेला जाएगा. माने इस कप में प्रोफेशनल और एमैच्योर दोनों तरह के राइडर्स एक साथ हिस्सा लेंगे. इसके लिए रॉयल एन्फील्ड ने Street to Track नाम से टैलेंट हंट भी ऑर्गनाइज़ किया था. नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट ज़ोन्स से 64 एमैच्योर राइडर्स सलेक्ट किए गए. इसके बाद 50 प्रोफेशनल और 64 एमैच्योर राइडर्स ने फाइनल सलेक्शन राउंड में हिस्सा लिया. सलेक्शन प्रोसेस के बाद 24 प्रोफेशनल और एमैच्योर राइडर्स के बीच रेस होगी.

जेके टायर नोविस कप की शुरुआत 2018 में हुई थी. इसमें भारत में बने फॉर्मूला कारों को फीचर किया जाता है. ये भारत की सबसे ज्यादा चर्चित एंट्री लेवल कैटेगरी है. यह उन एमेच्योर्स के लिए बेहतरीन मौका है जो फॉर्मूला रेसिंग करना चाहते हैं. इस साल 5 अलग-अलग प्रोफेशनल टीमों का प्रतिनिधित्व 27 रेसर्स करेंगे.

2025 सीज़न में नोविस कप में 10 रेस होंगे और RE GT Cup में 8 रेस होंगे. ये रेस तीन राउंड्स में करवाए जाएंगे. ये रेस JK Tyre Motorsport के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर 9 और 10 अगस्त को लाइव देखी जा सकेगी.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
ये हैं भारत के टॉप 10 सुरक्षित शहर, देखें कौन है नंबर 1
ये हैं भारत के टॉप 10 सुरक्षित शहर, देखें कौन है नंबर 1
'इंटेंस ओसीडी' की शिकार हैं Jenna Ortega, जानें क्या है ऑब्सेसिव-कंपल्सिव डिसऑर्डर का सही मतलब
'इंटेंस ओसीडी' की शिकार हैं Jenna Ortega, जानें क्या है ऑब्सेसिव-कंपल्सिव डिसऑर्डर का सही मतलब
प्रेमानंद महाराज से जानें कौन सी 6 चीजें इंसान को कर देती हैं बर्बाद, आज ही बना लें दूरी
प्रेमानंद महाराज से जानें कौन सी 6 चीजें इंसान को कर देती हैं बर्बाद, आज ही बना लें दूरी
Palmistry Marriage Lines: हथेली में किस जगह पर होती है विवाह रेखा, 1 से ज्यादा मैरिज लाइन होने से मिलता है ऐसा संकेत
हथेली में किस जगह पर होती है विवाह रेखा, 1 से ज्यादा मैरिज लाइन होने से मिलता है ऐसा संकेत
Numerology: रिलेशनशिप में टॉक्सिक होते हैं इस मूलांक के लोग, मुश्किल हो जाता है इनके साथ रिश्ता निभाना
रिलेशनशिप में टॉक्सिक होते हैं इस मूलांक के लोग, मुश्किल हो जाता है इनके साथ रिश्ता निभाना
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Delhi Metro Liquor Rules: मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
MORE