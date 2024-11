आईपीएल 2024 मेगा ऑक्शन 24-25 नवंबर को सऊदी अरब के जेद्दा में आयोजित होगी. पूर्व भारतीय कप्तान एमएस धोनी की आईपीएल से पहले मुश्किलें बढ़ गई हैं. दरअसल, झारखंड हाई कोर्ट ने धोनी को नोटिस भेजा है. इस साल जनवरी में धोनी ने अपने दोनों पूर्व पार्टनर्स पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया था. इस बीच धोनी का एक वीडियो भी वायरल हो रही है, जिसमें वो झारखंड में वोट डालने पहुंचे हैं.

आपको बता दें कि एमएस धोनी ने आरका स्पोर्ट्स एंड मैनेजमेंट कंपनी के साथ एग्रीमेंट साइन किया था. ये एग्रमेंट था कि वो धोनी के नाम पर भारत और विदेश में अकादमी शुरू करेंगे. उसके बाद साल 2021 में ये डील समाप्त हो गई थी और उसके बाद भी वो धोनी के नाम का इस्तेमाल कर रहे थे, जिसके बाद धोनी ने रांची में धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवाया था.

झारखंड हाई कोर्ट ने भेजा नोटिस

झारखंड हाई कोर्ट ने आईपीएल 2025 से पहले चेन्नई सुपर किंग्स के पूर्व कप्तान एमएस धोनी को नोटिस भेजा है. दरअसल, मिहीर दिवाकर और सौम्य दास के खिलाफ धोनी ने केस दर्ज करवाया था. उसके बाद दोनों झारखंड हाई कोर्ट जा पहुंच गए. इस केस की अगली सुनवाई झारखंड में होनी है, जिसके लिए हाई कोर्ट ने धोनी को नोटिस भेजा है. हालांकि सुनवाई की तारीख का कोई अपडेट सामने नहीं आया है.

