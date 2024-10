भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार क्रिकेटर जेमिमा रोड्रिग्स ने आईसीसी विमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2024 में कुछ खास प्रदर्शन किया था. हालांकि जेमिमा के लिए हाल फिलहाल में कुछ ठीक नहीं हो रहा है. जेमिमा खराब प्रदर्शन को लेकर काफी ट्रोल हुई थी और अब वो एक बार फिर बुरी तरह फंस गई हैं. दरअसल, जेमिमा के पिता पर धर्मांतरण के आरोप लगे हैं, जिसके बाद मुंबई स्थित जिमखाना ने उनकी सदस्यता रद्द कर दी है. आइए जानते हैं कि पूरा मामला क्या है.

आपको बता दें कि जेमिमा रोड्रिग्स के पिता इवान रोड्रिग्स पर धर्मांतरण से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होने का आरोप लगाए गए हैं. मुंबई के सबसे पुराने क्लबों में से एक खार जिमखाना के अधिकारियों ने ये कार्रवाई की है. जेमिमा के पिता पर ईसाई धर्मांतरण के लिए जिमखाना का हॉल लिया था. इतना ही नहीं इवान परवित्तीय गड़बड़ियां का भी आरोप लगा है.

This is Indian women Cricketer Jemimah Rodrigues. Her father's membership of gymkhana was canceled after her father used the Club Banquet hall for religious conversion activities every Weekend. pic.twitter.com/ADQzAyzrl4