भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने आईसीसी का बड़ा अवॉर्ड जीत लिया. जो उनसे पहले भारत का कोई भी तेज गेंदबाज नहीं जीत सका है. बुमराह तो साल 2024 का टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है.

उन्होंने पिछले साल टेस्ट क्रिकेट में सबसे शानदार प्रदर्शन किया था. जिसकी वजह से आईसीसी ने उनको इस अवॉर्ड से नवाजा है. बुमराह के अलावा इस अवॉर्ड के लिए रेस में 3 और भी खिलाड़ी थे. जो बुमराह ने पीछे रह गए.

साल 2024 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे बुमराह

साल 2024 में जसप्रीत बुमराह ने टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट अपने नाम किए. उन्होंने पिछले साल 71 विकेट झटके. जिसके आस- पास भी कोई गेंदबाज नहीं रहा था. बुमराह ने इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में कमाल का प्रदर्शन किया था. इंग्लैंड की सीरीज साल की शुरुआत में घरेलू सरजमीं पर खेली गई थी.

