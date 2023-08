11 महीने बाद जसप्रीत बुमराह ने डाली पैरतोड़ यॉर्कर, जनता बोली, 'आराम से बूम-बूम भाई'

डीएनए हिंदी: भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह चोट से उबरकर लौट आए हैं. 11 महीने के बाद क्रिकेट खेलने उतरे जसप्रीत बुमराह ने आयरलैंड के खिलाफ मैच से पहले प्रैक्टिस में अपना जलवा दिखाना शुरू कर दिया है. बीसीसीआई ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें जसप्रीत बुमराह सटीक बाउंसर और पैरतोड़ यॉर्कर फेंकते नजर आ रहे हैं. बुमराह के इस वीडियो के बाद सोशल मीडिया भी जमकर उनका स्वागत कर रहा है. कई क्रिकेट फैन्स ने बुमराह का रनअप और रफ्तार देखकर तो ये तक कह दिया कि बुमराह भाई थोड़ा आराम से, इस बार चोटिल नहीं होना है.

तीन टी-20 मैचों की इस भारत-आयरलैंड सीरीज के लिए जसप्रीत बुमराह की टीम के कप्तान भी हैं. यह भी अपने आप में खास है कि लंबे समय बाद वापसी कर रहे जसप्रीत बुमराह सीधे टीम की कप्तानी करेंगे. अभी तक बुमराह की फिटनेस अच्छी बताई जा रही है और उम्मीद जताई जा रही है कि जिस तरह वह प्रैक्टिस में गेंदबाजी कर रहे हैं, ठीक उसी तरह से वह मैच में भी गेंदबाजी करेंगे और अपनी मैच फिटनेस भी हासिल कर लेंगे.

सोशल मीडिया पर हुआ बुमराह का स्वागत

इससे पहले लंबे समय तक चोटिल रहे जसप्रीत बुमराह सोशल मीडिया पर खूब ट्रोल हो रहे थे. हालांकि, उनकी शानदार बॉलिंग को याद करके हर क्रिकेट फैन यही चाहता था कि वह जल्द लौट आएं. एक व्यक्ति ने ट्विटर पर लिखा, 'अरे बुमराह भाई, प्रैक्टिस में इतना तेज मत फेंको इंजरी हो जाएगी.' एक और यूजर ने लिखा, 'न जाने कब से हमें इंतजार था इस रफ्तार और सटीक यॉर्कर का.'

The moment we have all been waiting for. @Jaspritbumrah93 like we have always known him. 🔥🔥 #TeamIndia pic.twitter.com/uyIzm2lcI9