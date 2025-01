यूएई में इंटरनेशनल लीग टी20 (ILT20) खेली जा रही है. जिसका 15वां मैच डेजर्ट वाइपर्स और शारजाह वॉरियर्स के बीच खेला गया. जिसमें एक ऐसा वाकया देखने को मिला.

जिसको देखकर फैंस भी हैरान रह गए. इस मुकाबलें में एक बल्लेबाज ने अपनी टीम के ही खिलाड़ी को धक्का मार दिया. हालांकि ये दुर्घटना अनजाने में हुई थी.

हरमीत ने जेसन राय को मारा धक्का

मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए शारजाह वॉरियर्स की शुरुआत काफी खराब हुई थी. 30 रन के स्कोर पर आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी. इस बीच इंग्लैंड के धाकड़ ओपनर बल्लेबाज जेसन रॉय सुपर सब के रुप में मैदान पर आए. उन्होंने शारजाह की पारी को संभाला और स्कोर 50 के पार पहुंचा दिया.

मगर पारी के 13वें ओवर में हरमीत सिंह ने जेसन रॉय को धक्का मार दिया. दरअसल ओवर के चौथी गेंद पर हरमीत ने पॉइंट की तरफ बॉल को मारकर 1 रन लेना चाहा. हरमीत का पूरा ध्यान गेंद पर था. जिसकी वजह से वो अनजाने में दोंनो खिलाड़ियों टक्कर हो गई. हरमीत के धक्का लगने से जेसन पिच पर गिर पड़े.

