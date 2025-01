ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 का फाइनल मुकाबला जैनिक सिनर और जर्मनी के एलेक्जेंडर ज्वेरेव के बीच खेला गया था. इस मैच में सिनर ने एलेक्जेंडर को करारी शिकस्त दी और लगातार दूसरी बार ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब अपने नाम कर लिया है. हालांकि ऑस्ट्रेलियन ओपन के पिछले दो हफ्तों से सिनर को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ा था. लेकिन उन्होंने शानदार वापसी करते हुए दमदार प्रदर्शन किया और खिताब जीतने में कामयाब रहे.

जैनिक सिनर ने रचा इतिहास

ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 का टाइटल जीतने के बाद जैनिक सिनर ने इतिहास रच दिया है. दरअसल, सिनर ने पिछली बार यानी ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 का टाइटल जीता था और अब 2025 में उसे डिफेंड कर लिया है. इसी के साथ सिनर ऐसा करने वाले 11वें खिलाड़ी बन गए हैं. इसके अलावा सिनर जिम कुरियर के बाद सबसे कम उम्र में लगातार दो बार खिताब जीतने वाले खिलाड़ी बन गए हैं.

🫂 Beautiful image of Jannik Sinner consoling Alexander after his defeatpic.twitter.com/EgETH7JwO7