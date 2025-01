जम्मू एंड कश्मीर की टीम ने रणजी ट्रॉफी 2024 - 25 में मुंबई को हराकर इतिहास रच दिया है. जम्मू ने एकतरफा अंदाज में जीत हासिल कर ली. वही इस मुकाबलें में मुंबई की टीम स्टार प्लेयर्स से सजी हुई थी. जिसमें रोहित शर्मा, अजिंक्य रहाणे, यशस्वी जायसवाल और श्रेयस अय्यर जैसे स्टार खिलाड़ी शामिल थे.



मगर फिर से जम्मू एंड कश्मीर से भद्द पिटावा ली. बता दें, मुंबई रणजी की डिफेंडिंग चैंपियन है. लेकिन इस मुकाबले में वह पूरी तरह फ्लॉप रही.

दूसरी बार मुंबई को दी मात

मुंबई और जम्मू एंड कश्मीर के बीच खेले गए मैच में कई बड़े खिलाड़ी खेल रहे हैं. लेकिन जम्मू के खिलाड़ियों ने बाजी मार ली. रणजी ट्रॉफी के इतिहास में दोनों टीमें 2 बार आमने - सामने आ चुकी है. वही दोंनों बार ही जम्मू एंड कश्मीर की टीम ने बाजी मारी है. जबकि उनकी टीम में कोई भी बड़ा स्टार खिलाड़ी नहीं खेल रहा है.

🚨 HISTORY CREATED BY J&K. 🚨



- Jammu & Kashmir has defeated Mumbai at the BKC. Mumbai had Rohit, Jaiswal, Rahane, Iyer, Dube, Shardul, Kotian - still J&K scripted history. 🙇‍♂️ pic.twitter.com/a7c6ezuuYH