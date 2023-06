Ishan Kishan: डबल सेंचुरी ठोकने वाले धरती के 7वें क्रिकेटर बने ईशान, क्रिस गेल के रिकॉर्ड को भी तोड़ा

Ishan Kishan Double Century: ईशान किशन से पहले सचिन तेंदुलकर, रोहित शर्मा और वीरेंद्र सहवाग भी वनडे में डबल सेंचुरी जड़ चुके हैं.

ishan kishan double century in odi cricket vs bangladesh in chattogram ind vs ban 3rd odi latest updates