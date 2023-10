Ranji Trophy: ईशान किशन का कहर थम नहीं रहा, वनडे में दोहरे शतक के बाद रणजी में लगाई सेंचुरी

डीएनए हिंदी: भारतीय टीम के युवा बल्लेबाज ईशान किशन (Ishan Kishan) ने बांग्लादेश (IND vs BAN) के खिलाफ वनडे सीरीज खेलने के बाद भारत लौट चुके हैं. भारत लौटते ही वह रणजी क्रिकेट खेल रहे हैं और उसमें उन्होंने शानदार शतक भी जड़ा है. खास बात यह है कि यह तूफानी शतक उन्होंने छठे नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए जड़ा है. मुंबई इंडियंस ने भी अपने आफिशियल ट्विटर अकाउंट से ट्वीट कर उन्हें बधाई दी है.

Kerala Vs Jharkhand Match में जड़ा शतक

ईशान किशन को बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट टीम के लिए नहीं चुना गया था. उन्होंने भारत लौटते ही घरेलू क्रिकेट में खेलना चुना और रणजी मैच खेलने पहुंचे. उनके घरेलू ग्राउंड रांची में खेले मैच में उन्होंने शानदार शतक जड़ा है. यह शतक उन्होंने स मैच में छठे नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए लगाया है.

