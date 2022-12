जहां है MS Dhoni का साइन, वहां Ishan Kishan नहीं देंगे ऑटोग्राफ, देखें वीडियो

MS Dhoni-Ishan Kishan: बांग्लादेश के खिलाफ हाल में दोहरा शतक जड़ने वाले ईशान ने धोनी के बारे में कुछ ऐसा कह दिया, जिसने फैंस का दिल जीत लिया.

Ishan kishan autograph over ms dhoni watch cricketers reply to fan in video