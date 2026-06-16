'मैच के तुरंत बाद अमेरिका छोड़ना पड़ा...' ईरान के कोच ने FIFA और USA पर साधा निशाना, बताई परेशानी

Iran vs USA: न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच के बाद ईरान के कोच आमिर घालेनोई ने यूएसए और फीफा पर निशाना साधा है और बताया है कि उन्होंने कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.

फीफा वर्ल्ड कप 2026 में ईरान और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला खेला गया था, जो 2-2 से ड्रॉ पर खत्म हुआ. फीफा की मेजबानी मेक्सिको, कनाडा और यूएसए तीनों देश मिलकर कर रहे हैं, जबकि ईरान और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला अमेरिका के लॉस एंजिल्स में खेला गया था. लेकिन ईरान और अमेरिका के बीच संबंध ठीक नहीं चल रहे हैं. पिछले कुछ महीनों से दोनों देशों के बीच युद्ध चल रहा है. इसी वजह से मैच के बाद ईरान के कोच आमिर घालेनोई ने यूएसए और फीफा पर निशाना साधा है और बताया है कि उन्होंने कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है.



मैच के बाद ईरानी कोच ने साधा निशाना

न्यूजीलैंड मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में ईरान फुटबॉल टीम के कोच आमिर घालेनोई ने कहा, "उनकी टीम को अचानक बताया गया कि उन्हें लॉस एंजिल्स में मैच के तुरंत बाद मेक्सिको लौटना होगा. टीम को पहले बताया गया था कि वो मंगलवार लंच तक अमेरिका में रह सकती हैं, लेकिन जैसे ही मैच खत्म हुआ, ट्रिप प्लान बदल गया."

घालेनोई ने आगे कहा, "मैच के बाद उन्होंने कहा कि हमें तुरंत जाना होगा. हमें प्लेन में बैठकर तिजुआना में अपने कैंप में लौटने के लिए कहा गया है और हम इससे परेशान हैं. वो हमें जल्दी वापस जाने के लिए मजबूर कर रहे हैं. वो हालात को और मुश्किल बना रहे हैं और मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं, लेकिन हम इसे अपना श्रेष्ठ करने से रोकने नहीं देंगे."

हमारी टीम बहुत परेशानी है- ईरानी कोच

ईरानी कोच आमिर ने कहा, "हमें मैच से दो रात पहले पहुंचना था, लेकिन उन्होंने इजाजत नहीं दी. हमें आज रात यहीं रुकना था और लंच टाइम पर लौटना था. मुझे लगता है कि हमारी टीम पूरे विश्व कप में सबसे ज्यादा परेशान है. हमारा फेडरेशन यहां नहीं है, हमारा मीडिया यहां नहीं है, हमारा मैनेजमेंट यहां नहीं है."

ईरान के स्ट्राइकर ने भी की टिप्पणी

ईरान के स्ट्राइकर मेहदी तारेमी ने हालात को बहुत बुरा मानते हुए कहा, "ये खिलाड़ियों और स्टाफ के लिए बहुत चिंता की बात है. हम बस इस हालात से थक चुके हैं. ये बहुत बुरा है और इसका असर हमारी टीम पर पड़ता है." बता दें कि मैच के बाद फीफा अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो ने ईरान टीम के ड्रेसिंग रूम में जाकर खिलाड़ियों से मुलाकात की थी.

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