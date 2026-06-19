क्यों हो रहा है अमेरिका और ईरान के बीच विवाद? FIFA से होगी शिकायत, जानें क्या है पूरा मामला

Iran vs USA Controversy: ईरान की नेशनल फुटबॉन टीम ने सह-मेजबानी देश अमेरिका पर यात्रा प्रतिबंध लगाने का आरोप लगाया है और साथ ही ईरान का कहना है कि वो यूएसए की शिकायत फीफा से करेंगे.

फीफा वर्ल्ड कप 2026 में जहां एक तरफ रोमांच से भरपूर मुकाबले खेले जा रहा हैं. वहीं दूसरी तरफ एक अलग ही विवाद चल रहा है. दरअसल, ईरान की नेशनल फुटबॉन टीम ने सह-मेजबानी देश अमेरिका पर यात्रा प्रतिबंध लगाने का आरोप लगाया है. ईरानी फेडरेशन के प्रवक्ता ने गुरुवार 18 जून 2026 को एक आधिकारिक बयान में बताया है कि वो अमेरिका के खिलाफ फीफा से अनुचित व्यवहार के तौर पर शिकायत करने जा रहे हैं. ईरान का मानना है कि अमेरिका के इन प्रतिबंधों की वजह से तकनीकी स्टाफ और खिलाड़ियों को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है. आइए जानते हैं कि पूरा मामला क्या कहा है.

क्यों हो रहा है अमेरिका और ईरान के बीच विवाद?

फीफा वर्ल्ड कप 2026 में ईरान की फुटबॉल टीम टूर्नामेंट के ग्रुप जी में है और टीम का कैंप मेक्सिको के तिजुआना में है. हालांकि, ईरान के कई मुकाबले अमेरिका के अलग-अलग जगहों पर खेले जाने हैं, जिसमें टीम ने अपना पहला मैच लॉस एंजिल्स में खेला था. लेकिन विवाद तब शुरू हुआ, जब यूएसए ने सुरक्षा और राजनीतिक कारणों का हवाला देते हुए ईरान के टीम के लिए वीजा और ट्रैवल गाइडलाइन जारी की. अमेरिका के अनुसार, ईरान फुटबॉल टीम को उनके मैच से एक दिन पहले आने की अनुमति दी जाएगी और मैच के कुछ घंटों के बाद देश भी छोड़ना होगा.

ईरान और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबल अमेरिका में खेला था, जो 2-2 के ड्रॉ पर खत्म हुआ. हालांकि मैच के बाद खिलाड़ियों को आराम करने का भी समय नहीं मिला. उन्हें मैच के कुछ समय बाद अमेरिका छोड़ना पड़ा था. हालांकि, अमेरिका का कहना है कि ईरान को इन नियमों के बारे में पहले ही बता दिया गया था. दरअसल, अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच काफी लंबे समय तक जंग चली थी. इसी वजह से अमेरिका सुरक्षा और राजनीतिक कारणों का हवाला देते हुए ईरान की टीम पर ये नियम लागू कर रहा है.

अमेरिका में कब है ईरान का मैच?

ईरान की फुटबॉल टीम को फीफा वर्ल्ड कप 2026 में अपना अगला मैच लॉस एंजिल्स में बेल्जियम के खिलाफ खेलना है. भारतीय समयानुसार ये मुकाबला दोपहर 12 बजे से खेला जाएगा. हालांकि, ईरान ने इस मैच के लिए दो दिन पहले पहुंचने की अनुमति मांगी थी, जिसे अमेरिका ने ठुकरा दी है. हालांकि, ईरान का कहना है कि 2 दिन पहले आने से खिलाड़ियों को आराम करने और ट्रेनिंग करने का समय मिल जाएगा.

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